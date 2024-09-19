Враг ударил по пансионату в Сумах: там жил 221 человек почтенного возраста

Россияне атаковали гериатрический пансионат в Сумах. Туда попали снарядом.

Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил Суспильному, что в пансионате проживал 221 пожилой человек. Сейчас продолжается эвакуация.

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В каком состоянии люди после удара по пансионату в Сумах, какие разрушения

Есть раненые, часть из них в тяжелом состоянии. Их госпитализировали,

– привел данные на 17:15 Артюх.

Людей вывели на улицу / Фото Суспильное

Работники заведения рассказали Суспильному, что на пятом, самом высоком, этаже были 24 подопечных. Основной удар пришелся на верхние этажи.

Как выглядит гериатрический пансионат после удара оккупантов / Фото Суспильное

В ГСЧС указали, что из здания эвакуировали 147 человек. Людей под завалами нет. Частично разрушены технический и пятый этажи.

Двор пансионата после российского удара: смотрите видео

Заметно, что медики в бронежилетах, ведь захватчики часто бьют по медикам и спасателям.

В комментарии Суспильному Владимир Артюх сказал: где было больше всего людей – больше всего и раненых.

Жители пансионата Сум после обстрела: смотрите видео

Тяжелые кадры эвакуации людей

Очень тяжело видеть опустошенные лица стариков. Спасатели, медики, полиция, военные и все причастные делают все, чтобы быстрее вывезти их в безопасное место.

К работам привлечено 5 автобусов, из них 2 от ГСЧС, также два медицинских расчета ГСЧС для транспортировки пациентов в больницу и другие пансионаты.

Спасатели эвакуируют стариков / Фото ГСЧС

Следует понимать, что в гериатрических пансионатах живут совсем немощные люди, иногда они уже не могут двигаться самостоятельно. Это очень подлый удар – Россия стреляет по детям и старикам, то есть тем, кто не может сопротивляться.

В 18:32 в области снова объявили тревогу – в то время, как продолжается эвакуация. А поскольку людей много и они не могут двигаться, эвакуация длится дольше. Циничным действиям врага, кажется, нет предела.

К счастью, тревога длилась недолго, около десяти минут. Сообщений о взрывах не было. Но это не значит, что Россия не может ударить по Сумам снова.

ГСЧС выносит людей из разрушенного пансионата: смотрите видео

Глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко написал, что эти кадры должен увидеть весь мир. И с этим сложно не согласиться.

В Сумах есть погибшие: сколько жертв и раненых

Предварительно, один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены. Сейчас происходит эвакуация людей в другие заведения. Задействованы все службы,

– навели данные в ОВА в 18:02.

ГСЧС в 18:10 назвали цифру в 12 раненых. Очевидно, что это количество возрастет.

Прокуроры подтвердили, что в результате обстрела пансионата 19 сентября есть жертвы. Погибшей было 78, она умерла в больнице.

Важно! Родные и близкие пациентов пансионата могут узнать о своих близких по телефону областного контактного центра 0800 301 501 (звонки бесплатные).

Чем Россия могла убить стариков

Скорее всего, это был удар УАБом. Тревога на Сумщине продолжалась более трех часов, с 14:15 до 17:47. В это время говорилось об активности вражеской тактической авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.