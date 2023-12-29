Враг ударил ракетами по Конотопу: поврежден многоквартирный дом, травмированы
Источник:Сумская ОВА
оккупанты продолжают выпускать по Украине воздушные цели, в том числе ракеты. Собственно, под прицелом находился и Конотоп в Сумской области. Пострадали люди и инфраструктура.
В ночь на пятницу, 29 декабря, захватчики выпускали дроны и ракеты по Украине. В результате обстрела Конотопа пострадала многоэтажка, были травмированы три человека.
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Атака на Конотоп
В Сумской областной военной администрации подчеркивают: россияне совершили очередное военное преступление против мирного населения нашего государства. Помимо частичного разрушения дома, пострадавших, известно также о других повреждениях.
Враг нанес предварительно ракетный удар по Конотопу. В результате обстрела травмированы три человека, поврежден многоквартирный дом, станция технического обслуживания авто. Произошло возгорание автомобиля,
– говорится в сообщении.
Власти призывают не игнорировать воздушные тревоги, беречь свои жизни. На месте происшествия работают все необходимые службы. Информация по состоянию на 06:45, 29 декабря уточняется.
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Больше о ночном обстреле
- Львовская область. Мэр областного центра Андрей Садовый сообщил о работе ПВО в регионе, 10 "Шахедах", а также двух попаданиях. По его словам, враг целился в критическую инфраструктуру региона.
- Хмельницкая область. При атаке дронов-камикадзе на Запад нашего государства также взрывы слышали жители этого региона. Кстати, летели беспилотники по двум направлениям – северному и южному.
- Одесская область. В результате удара по областному центру и региону вспыхнул пожар в многоэтажном доме – его удалось ликвидировать. Власти пообещали помочь людям с восстановлением жилья.
- Харьковская область. Мэр Игорь Терехов отметил, что захватчики выпускали ракеты двух видов – С-300 и Х-22. По его словам, известно как минимум о 8 прилетах – в Киевском и Холодногорском районах.