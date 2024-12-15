Враг активизировался на Запорожском направлении: насколько он увеличил применение КАБов

Украина продолжает наносить удары вглубь России, которые имеют целью, в частности, уменьшить возможности врага по осуществлению атак по нашей территории. В то же время ситуация остается напряженной.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, отметив, что последние 7 – 10 дней несколько уменьшилось количество российских ударов КАБами. Однако уже за последние сутки враг снова активизировался.

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Что происходит на Запорожском направлении

Волошин отметил, что за последние сутки (по состоянию на 15 декабря – 24 Канала) на Запорожском направлении, которое имеет три поднаправления – Ореховское, Гуляйпольское и Времевское, противник нанес 36 ударов КАБами.

Прошедшие сутки, по его словам, ознаменовались значительной активизацией россиян. Увеличилось почти втрое количество ударов дронами-камикадзе, увеличилось количество авиационных ударов (и управляемыми авиационными бомбами и неуправляемыми авиационными ракетами).

Если еще 12 и 13 декабря враг применял по 10 – 20 ударов этими средствами, то за вчерашние сутки нанес удары 108 НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами),

– отметил спикер Сил обороны Юга.

Обратите внимание! Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что жителей Запорожья в течение последних месяцев пугают вероятным "наступлением россиян". Однако он считает эти слухи проявлением вражеской ИПСО.

Кроме того, Волошин добавил, что враг почти вдвое увеличил количество примененных артиллерийских и реактивных боеприпасов – только за прошедшие сутки.

Также состоялось 37 штурмовых действий противника на Времевском направлении. Это тоже довольно существенная его активизация,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Напомним, что оккупанты перебрасывают технику с временно оккупированного Крыма на Запорожское направление. Агенты движения "Атеш" отследили перемещение колонны военной техники, которая, вероятно, направлялась в Запорожскую область. В составе колонны было большое количество бронированной техники, в частности, танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.