Враг вдвое увеличил количество ракетоносителей в Черном море: угроза атак – очень высока

В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. Угроза ракетной атаки сейчас очень высока.

В оперативном командовании "Юг" предупредили о ракетной угрозе. Ранее Наталья Гуменюк сообщала, что суммарный залп "Калибров" может достигать 12.

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Угроза ракетной атаки очень высока

В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "Калибров" может достигать 24. Угрозу ракетных обстрелов сейчас оценивают как очень высокую.

Поэтому к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно, не терять бдительности и оперативности реакции. Враг коварен, озлоблен и доведен до определенного уровня отчаяния, может действовать крайне жестоко и отчаянно,

– подчеркнули в ОК "Юг".

В командовании также подчеркнули, что опасность применения врагом ракетных ударов остается, вероятность дроновых атак исключать нельзя, а наносить удары авиационными бомбами в прифронтовые регионы враг, очевидно, продолжит, как и артиллерийские обстрелы.

Кроме того, в ОК Юг подчеркнули, что на фоне активизации боевых событий враг усиливает атаки на гражданский сектор. Только за сутки, 25 апреля, враг нанес очередной авиационный бомбовый удар и применял ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району. Разрушены церковь и магазин, повреждены около 20 жилых домов.

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Крайняя массированная ракетная атака по Украине была более полутора месяцев назад – 9 марта. Тогда оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. С тех пор оккупанты атаковали территорию нашей страны дронами-камикадзе "Шахид", а прифронтовые районы – управляемыми авиабомбами.

Кирилл Буданов считает, что враг не применяет ракеты для массированных ударов только по одной причине – накапливают для срыва наступательной операции ВСУ. Ведь большая часть из новых производимых россиянами ракет была выпущена раньше, а для проведения интенсивных ракетных обстрелов не хватает вооружений.

Вместе с тем он подтвердил, что вражеское государство могло производить до 60 ракет типов Х-101 и "Калибр" в конце 2022 года, однако намеревалось увеличивать эти объемы.