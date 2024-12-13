Враг запустил "Кинжалы": на Прикарпатье снова взрывы

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые не представляли для нее угрозы. Враг запустил "Кинжалы".

Утром 13 декабря Россия осуществила пуски аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Россия запустила "Кинжал"

Воздушные силы сначала проинформировали о "Кинжале" курсом на Житомир. Впоследствии появились сообщения об угрозе для других областей. В частности, на Западе.

Известно о "Кинжале" на Ивано-Франковщине, который продолжает движение на Закарпатье. Мониторинговые каналы пишут, что в воздухе зафиксировано 3 истребителя – перехватчики МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Возможны повторные пуски. На Прикарпатье прогремели взрывы после очередных пусков ракет. Руководительница области Светлана Онищук сообщила, что враг продолжает атаковать область.

Во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

Россия массированно атакует Украину. В частности, были пуски из стратегической авиации и "Калибры".