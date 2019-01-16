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      Вредно ли младенцу рано вставать на ноги: объяснение Комаровского

      81 Читати новину українською
      Безопасно ли ребенку рано вставать на ноги
      Безопасно ли ребенку рано вставать на ноги / in.pinterest.com

      Иногда малыши самостоятельно тянутся к чему-то, таким образом, встают на ножки, а бывают случаи, что родители самостоятельно их ставят в вертикальное положение.

      Врач Евгений Комаровский объяснил, в каких случаях первые шаги являются безопасными.

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      Он отмечает, что если у ребенка хватило сил самостоятельно встать, то никакого реального риска нет. Риск возникает тогда, когда у него нет сил, ему хочется полежать, а родители его ставят и сажают.

       
      Врач
      "Главное – никогда по собственной инициативе не создавать вертикальную нагрузку на позвоночник. И сесть, и встать ребенок должен самостоятельно”.

      Идеальная с точки зрения врача-педиатра ситуация выглядит так: ребенок начинает ползать, укрепляет мышцы спины, и только после этого садится или становится.

      Поэтому врач назвал главную задачу мамы или папы – не гордиться ребенком, а любым образом поощрять ползание, создавать для этого условия. Вы можете постелить в комнате простынь, уложить ребенка, поставить перед ним крупные и яркие игрушки. Пусть он пытается до них дотянуться, перемещаясь в горизонтальном положении.

      После того, как ребенок определенное время поползает и укрепит спину, тогда у него будут и ровные ноги, и здоровая спина.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Дети Уход за младенцами
      Источник: Здоров'я 24
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