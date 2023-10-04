Украину никто не "сольет": почему Байден не пожертвует репутацией США в борьбе с трампистами

Невключение во временный бюджет Соединенных Штатов 6,1 млрд помощи Украине является свидетельством разбалансированности политической системы ключевого партнера Киева. В то же время действующая администрация понимает серьезность вызовов и будет прилагать все усилия для продолжения курса на поддержку Украины.

Такой мыслью с 24 Каналом поделился политический деятель из США, депутат от округа Рок (штат Висконсин) Юрий Рашкин. По его мнению, ситуация с невключением помощи Украине во временный бюджет наносит ущерб репутации Соединенных Штатов, однако парламентарии будут продолжать борьбу за ее принятие.

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Повлияет ли на Украину кризис в Соединенных Штатах

В США близится год президентских выборов, во время которого страсти только нарастают. В частности, это касается и оказания помощи Украине, на которой спекулирует часть Республиканской партии.

"Я бы посоветовал украинцам не переживать из-за того, что помощь для вас не была включена во временный бюджет. Украину никто не "сольет", потому что нынешняя администрация Байдена четко понимает, что от эффективности помощи Украине зависит международная репутация США", – убежден депутат.

Что происходит в американском Конгрессе Согласно первоначальному проекту временного бюджета, в течение следующих 45 дней США должны были предоставить Украине помощь в размере 6,1 млрд долларов. Однако из-за протестов части республиканцев помощь нашему государству была исключена из итогового документа. Как известно, при рассмотрении временного бюджета США было заключено неформальное соглашение о том, что Демократическая партия соглашается исключить из него помощь Украине, но за нее будет проведено отдельное голосование. Об этом говорил, в частности, и Джозеф Байден, комментируя принятие этого бюджета. Однако, как ни странно, в Республиканской партии недовольны тем, что спикер Палаты представителей Маккарти согласился с тем, чтобы рассмотреть помощь Украине позже. Возникает парадоксальная ситуация, в которой часть партии, имеющая большинство, стремится отстранить от должности ею же назначенного спикера.

Однако, несмотря на то, что примерно половина республиканцев Палаты представителей не поддерживают продление помощи для Украины, большинство и Сената, и Палаты представителей готовы голосовать за эту инициативу.

Почему республиканская партия радикализируется

Трудно упускать из виду людей, которые мощно поддерживая лозунги Трампа, столь существенно влияют на решения в Конгрессе. Однако правда в том, что без ореола популярности Трампа эти политики быстро перестанут формировать американскую повестку дня.

Уже сегодня понятно, что Трамп станет кандидатом от Республиканской партии на пост президента США. Его рейтинг поддержки настолько высок, что он может позволить себе игнорировать внутрипартийные дебаты. И это несмотря на то, что ему угрожает целый ряд уголовных приговоров.

Юрий Рашкин о противостоянии в Конгрессе Соединенных Штатов: смотреть видео

"Республиканские политики выбирают для себя ту позицию, которая с большей эффективностью поможет им победить на выборах. Такова специфика значительной части округов, на которых традиционно побеждают республиканцы. Она заключается в том, что для продолжения своего мандата им достаточно выиграть внутрипартийные праймериз (ведь демократов в этих округах почти никогда не поддерживают – 24 Канал)", – объяснил Рашкин.

Именно поэтому такие политики не сомневаются в том, чтобы занимать крайне "правую" позицию, ведь их электорат это поддерживает. Поэтому единственный эффективный способ противодействия радикальным республиканским политикам – развитие образования и критического мышления.

Как оценивают временный бюджет США