Во время обмена в Россию выехало 70 коллаборантов

Состоялся первый этап обмена военнопленными между Украиной и Россией по формату "1000 на 1000". В его рамках России были переданы коллаборанты.

В Украину вернулось 270 наших защитников, а в Россию – 270 военнослужащих, находились в украинском плену. Среди них – 70 коллаборационистов, передает 24 Канал.

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Российские паблики сообщают, что в Россию выехали люди, которые "давно хотели этого". Они якобы "не видели своего будущего в Украине и идентифицируют себя как россияне".

Россия забрала 70 человек, которые в Украине были осуждены за преступления, связанные с коллаборационизмом, государственной изменой, терроризмом.