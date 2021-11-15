Вряд ли НАТО готов сойтись в бою с Россией, – Жданов объяснил, почему Украина не в Альянсе
Источник:24 канал
Активность России на границах Украины, к сожалению, не ускорит вступление в НАТО. Ведь никто за наше государство не намерен воевать.
В то же время, Украине будут помогать оружием. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.
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НАТО не хочет воевать с Россией
По его словам, вне рамок Организации Североатлантического договора Украина может сотрудничать с любыми государствами. В то же время, внутри Альянса другие правила.
Вряд ли НАТО сегодня готов сойтись непосредственно в контактном бою с Россией, для этого есть Украина,
– подчеркнул Жданов.
По его словам, Великобритания самостоятельно приняла решение о предоставлении военной помощи для Украины.Напомним! Великобритания намерена направить в Украину 600 бойцов сил специального назначения.
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Жданов: Самая главная задача – не дать нам проиграть
В то же время, если бы этот вопрос решался в рамках НАТО, то наше государство никогда бы не получило военную помощь от Альянса. Ведь там нужно единогласное голосование для принятия решения.
"Вопрос заключается в политическом смысле. В 5 статье говорится – один за всех и все за одного", – заметил военный эксперт.
Самая главная задача некоторых стран из Альянса, в том числе стран англосаксонского клуба, не дать нам проиграть в противостоянии с Россией.
Вступление Украины в НАТО: основное
- В 2008 году наша страна подала заявку на членство в Организации Североатлантического договора. Украина до сих пор там не оказалась, однако в 2020 году стала партнером НАТО.
- Великобритания и США считают, что Украина до сих пор не в Альянсе из-за того, что не выполнила ряд реформ, в частности, судебную.
- Согласно опросу "Рейтинга", за вступление в организацию – почти 60% украинцев. В то же время против этого – 35% опрашиваемых.
- Евроатлантические стремления нашего государства поддерживает американский президент Джо Байден.
- Генеральный секретарь НАТО также не сомневается, что Украина будет в Альянсе.
- Россия же паникует и заявляет, что наше вступление в организацию – самый плохой сценарий.