Вряд ли НАТО готов сойтись в бою с Россией, – Жданов объяснил, почему Украина не в Альянсе

Активность России на границах Украины, к сожалению, не ускорит вступление в НАТО. Ведь никто за наше государство не намерен воевать.

В то же время, Украине будут помогать оружием. Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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НАТО не хочет воевать с Россией

По его словам, вне рамок Организации Североатлантического договора Украина может сотрудничать с любыми государствами. В то же время, внутри Альянса другие правила.

Вряд ли НАТО сегодня готов сойтись непосредственно в контактном бою с Россией, для этого есть Украина,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, Великобритания самостоятельно приняла решение о предоставлении военной помощи для Украины.

Великобритания намерена направить в Украину 600 бойцов сил специального назначения.

Жданов рассказал об отношениях НАТО и Украины: смотрите видео

Жданов: Самая главная задача – не дать нам проиграть

В то же время, если бы этот вопрос решался в рамках НАТО, то наше государство никогда бы не получило военную помощь от Альянса. Ведь там нужно единогласное голосование для принятия решения.

"Вопрос заключается в политическом смысле. В 5 статье говорится – один за всех и все за одного", – заметил военный эксперт.

Самая главная задача некоторых стран из Альянса, в том числе стран англосаксонского клуба, не дать нам проиграть в противостоянии с Россией. Олег Жданов Военный эксперт

Вступление Украины в НАТО: основное