Водночас Україні допомагатимуть зброєю. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.
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НАТО не хоче воювати з Росією
За його словами, поза рамками Організації Північноатлантичного договору Україна може співпрацювати з будь-якими державами. Водночас всередині Альянсу інші правила.
Навряд чи НАТО сьогодні готове сьогодні зійтися безпосередньо у контактному бою з Росією, для цього є Україна,
– наголосив Жданов.
За його словами, Велика Британія самостійно ухвалила рішення щодо надання військової допомоги для України.
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Жданов: Найголовніше завдання – не дати нам програти
Водночас якби це питання вирішували в межах НАТО, то наша держава ніколи б не отримали військову допомогу від Альянсу. Адже там потрібне одностайне голосування для ухвалення рішення.
"Питання полягає в політичному сенсі. У 5 статті мовиться – один за всіх і всі за одного", – зауважив військовий експерт.
Найголовніше завдання деяких країн з Альянсу, зокрема країн англосаксонського клубу, не дати нам програти у протистоянні з Росією.
Вступ України в НАТО: основне
- У 2008 році наша держава подала заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору. Україна досі не опинилась там, однак у 2020 році стала партнером НАТО.
- Велика Британія і США вважають, що Україна досі не в Альянсі через те, що не виконала низку реформ, зокрема судову.
- Згідно з опитуванням "Рейтингу", за вступ до організації – майже 60% українців. Водночас проти цього – 35% опитуваних.
- Євроатлантичні прагнення нашої держави підтримує американський президент Джо Байден.
- Генеральний секретар НАТО також не сумнівається, що Україна буде в Альянсі.
- Росія ж панікує та заявляє, що наш вступ в організацію – найгірший сценарій.