Почему полицейские не могут раздавать повестки: объяснение главы Нацпола

Глава Нацполиции Иван Выговский в очередной раз выступил против того, чтобы полиция вручала людям повестки. Ведь именно это предусматривает новый проект закона о мобилизации, который Кабмин отозвал из Верховной Рады и над которым работают.

Генерал полиции III ранга рассказал в интервью, что полиция и так максимально способствует работе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Ранее он заявлял, что у полицейских и без того достаточно работы.

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Что говорят в полиции о возможности вручать повестки

Игорь Выговский вспомнил, что в парламент выносили один из законопроектов по мобилизации, но получил замечания и был возвращен на доработку. Он отметил, что сейчас звучат многие заявления и комментарии относительно раздачи повесток полицейскими, а некоторые говорят о том, что полицию необходимо мобилизовать и обязать раздавать повестки без привлечения ТЦК.

Полиция максимально способствует ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклоняющихся, и в соответствии с полномочиями и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять к ним таких лиц. Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского,

– заметил глава Нацполиции.

По его словам, полиция стоит на блокпостах, выполняет свои обязанности, включая "неприсущие полиции функции".

"Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", – заверил Игорь Выговский.

Хватит ли правоохранителей, если они будут вручать повестки

Глава Национальной полиции рассказал, что в случае если закон установит норму, что полицейские должны вручать повестки, то людей не хватит.

Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть больше 20 тысяч женщин. Берем ежесуточные наряды по государству, это где-то 7 тысяч нарядов, в которых привлечены более 20 тысяч полицейских,

– объяснил Выговский.

По его словам, с 24 февраля 2022 года правоохранители работают в усиленном варианте несения службы – они круглосуточно в строю.

"Также у нас около 15 тысяч дознавателей и следователей, ежедневно расследующих уголовные производства, в том числе более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", непосредственно участвующей в отпоре вооруженной агрессии России", – рассказал глава полиции.

Он уточнил, что всего в зоне боевых действий служат ориентировочно 35 тысяч полицейских. Это те, кто:

служит в составе "Люты" и сводных отрядов;

кроме основного функционала полицейских, заступает на блокпосты, выполняет стабилизационные мероприятия, эвакуирует граждан, разбирает завалы вместе со спасателями, а также разминирует десятки тысяч гектаров наших территорий после врага.

Кроме того, Игорь Выговский рассказал, что правоохранители также работают в Донецкой и Херсонской областях в сверхсложных условиях, под постоянными обстрелами. Поэтому они размещаются в подвалах и укрытиях. По словам руководителя полиции, там работают все подразделения, включая полицию, которая выезжает и фиксирует повреждение и уничтожение жилья. Это также важно для того, чтобы люди затем могли получить компенсацию.

Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас на сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки,

– заявил Игорь Выговский.

Что этому предшествовало