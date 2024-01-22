Генерал поліції III рангу розповів під час інтерв'ю, що поліція й так максимально сприяє роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Раніше він заявляв, що у поліцейських і без того достатньо роботи.

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Що кажуть у поліції про можливість вручати повістки

Ігор Вигівський пригадав, що у парламент виносили один із законопроєктів щодо мобілізації, але він отримав зауваження і його повернули на доопрацювання. Він зауважив, що наразі лунають багато заяв та коментарів стосовно роздачі повісток поліцейськими, а деякі говорять про те, що поліцію необхідно мобілізувати та зобов'язати роздавати повістки без залучення ТЦК.

Поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцеперебування ухилянтів, та згідно з повноваженнями й за наявності необхідних документів від ТЦК, доставляти до них таких осіб. Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського,

– зауважив очільник Нацполіції.

За його словами, поліція стоїть на блокпостах, виконує свої обов'язки, включно з "непритаманними поліції функціями".

"Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", – запевнив Ігор Вигівський.

Чи вистачить правоохоронців, якщо вони вручатимуть повістки

Очільник Національної поліції розповів, що у випадку, якщо закон встановить норму, що поліцейські мають вручати повістки, то людей не вистачить.

Фактично у нас в строю 98 тисяч поліцейських. З них трохи більше 20 тисяч – жінок. Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких залучені понад 20 тисяч поліцейських,

– пояснив Вигівський.

За його словами, з 24 лютого 2022 року правоохоронці працюють в посиленому варіанті несення служби – вони цілодобово в строю.

"Також у нас близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які кожного дня розслідують кримінальні провадження, в тому числі й більше сотні тисяч воєнних злочинів, близько 20 тисяч оперативників щоденно розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини. Крім того, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії Росії", – розповів очільник поліції.

Він уточнив, що загалом у зоні бойових дій служать орієнтовно 35 тисяч поліцейських. Це ті, хто:

служить у складі "Люті" та зведених загонів;

крім основного функціонала поліцейських, заступає на блокпости, виконує стабілізаційні заходи, евакуює громадян, розбирає завали разом з рятівниками, а також розміновує десятки тисяч гектарів наших територій після ворога.

Окрім того, Ігор Вигівський розповів, що правоохоронці також працюють в Донецькій та Херсонській областях у надскладних умовах, під постійними обстрілами. Тому вони розташовуються у підвалах та укриттях. За словами очільника поліції, там працюють всі підрозділи, включно з поліцією, яка виїжджає та фіксує пошкодження та знищення осель. Це також важливо для того, щоб люди потім могли отримати компенсацію.

Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсу для того, щоб ми ще й ходили й роздавали повістки,

– заявив Ігор Вигівський.

Що цьому передувало