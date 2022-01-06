Все банки в Казахстане не работают

На фоне протестов в Казахстане все финансовые организации 6 января приостановили работу. Когда восстановят, пока неизвестно.

В Нацбанке отметили, что сегодня не будут работать банки второго уровня, обменники, брокеры, микрофинансовые организации, Казахстанская фондовая биржа KASE.

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Почему банки не работают

Говорят, что финансовые организации не работают, поскольку учитывали проведение контртеррористической операции в Алматы, а также проблемы с интернетом.

Заметим, что 5 января у Казахстана возникли проблемы с интернетом и мобильной связью. Также в стране не работала безналичная система оплаты, поэтому люди штурмовали банкоматы, чтобы снять деньги.

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