Все "Шахеды", летевшие на Киев, сбили: в результате атаки России повреждена многоэтажка
Источник:КГВА
Ночью 17 октября Россия атаковала столицу Украины "Шахедами". По вражеским дронам отработала ПВО.
В результате российской атаки на столицу поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в КГГА.
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Что известно об атаке "Шахедами" на Киев сегодня 17 октября
В КГВА констатировали, что этой ночью российская армия в очередной раз атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. Вражеские дроны заходили на Киев волнами, с разных направлений.
С вечера и в течение ночи воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза. В целом опасность длилась 3,5 часа. Одна из тревог была связана с угрозой применения агрессором баллистического вооружения.
Сергей Попко сообщил, что в результате слаженной работы ПВО и других составляющих Сил обороны, все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены. В то же время чиновник отметил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы.
Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом,
– заявил председатель КГВА.
Добавил, что по информации на эту минуту, на трех этажах дома повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат.
"Данных о пострадавших не поступало", – отметил Сергей Попко.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
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Россия атаковала критическую инфраструктуру на Николаевщине
- Глава ОВА сообщил, что в ночь на 17 октября в Николаевской области велась боевая работа силами и средствами противовоздушной обороны. Добавил, что детали будут позже.
- "Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет", – заявил Виталий Ким.
- Кстати, в Сумской ОВА сообщили, что сегодня ночью в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 5 вражеских "Шахедов".