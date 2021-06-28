Оккупанты в Ялте закрывают все детские сады из-за паводка
28 июня 2021 , 12:31Читати новину українською
Источник:фейсбук Янины Павленко
Оккупированный Россией Крым несколько дней страдал от проливных дождей, которые повлекли много разрушений. Из-за этого в Ялте прекратят работу детских садов.
Как сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, работу детских садов в Ялте возобновят не ранее 1 июля.
Важно Засыпаны камнями и грязью: под оккупированной Ялтой дома полностью ушли под воду
Насчет детских садов – мы приняли решение о том, что открытие всех дошкольных учебных заведений только с четверга,
– сказала Павленко.
Других подробностей оккупанты пока не сообщают.
Непогода в Ялте: главное
- В оккупированный Россией Крым пришли сильные ливни, из-за которых вышла из берегов река Водопадная. Чрезмерные осадки вызвали наводнение, за 6 часов выпала месячная норма дождя.
- Из-за этого 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.
- Ранее главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофический.
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