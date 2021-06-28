Оккупанты в Ялте закрывают все детские сады из-за паводка

28 июня 2021 , 12:31
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Источник:

фейсбук Янины Павленко

Оккупированный Россией Крым несколько дней страдал от проливных дождей, которые повлекли много разрушений. Из-за этого в Ялте прекратят работу детских садов.

Как сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, работу детских садов в Ялте возобновят не ранее 1 июля.

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Насчет детских садов – мы приняли решение о том, что открытие всех дошкольных учебных заведений только с четверга,
– сказала Павленко.

Других подробностей оккупанты пока не сообщают.

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Автор: Альона Захарова