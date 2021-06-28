Оккупанты в Ялте закрывают все детские сады из-за паводка

Оккупированный Россией Крым несколько дней страдал от проливных дождей, которые повлекли много разрушений. Из-за этого в Ялте прекратят работу детских садов.

Как сообщила так называемая глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко, работу детских садов в Ялте возобновят не ранее 1 июля.

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Насчет детских садов – мы приняли решение о том, что открытие всех дошкольных учебных заведений только с четверга,

– сказала Павленко.

Других подробностей оккупанты пока не сообщают.

Непогода в Ялте: главное

В оккупированный Россией Крым пришли сильные ливни, из-за которых вышла из берегов река Водопадная. Чрезмерные осадки вызвали наводнение, за 6 часов выпала месячная норма дождя .

. Из-за этого 18 июня оккупанты объявили в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу. Для того, чтобы побороть последствия дождей, привлекли военных.

Ранее главарь оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофический.

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