Вспыхнул пожар в промзоне, есть пострадавшие: на Тернопольщине прогремели взрывы

Вечером 13 мая оккупанты снова пытались обстрелять Украину. Взрывы прогремели в Тернопольской области.

В субботу, 13 мая, около 22:30 в Тернопольской области местные слышали взрывы, о чем написали медиа. До этого мониторинговые группы сообщали, что враг запустил воздушные цели в сторону этой и Ивано-Франковской областей.

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Что известно

Отметим, что воздушная тревога прозвучала в Тернопольской области в 22:11. В то же время, мэр Тернополя Сергей Надал через 30 минут после этого в своем телеграм-канале призвал оставаться в безопасных местах до отбоя.

Не публикуйте фотографии и видео. Верим в ВСУ! Украина победит,

– говорится в сообщении.

Кроме того, глава Тернопольской ОВ Владимир Труш намекнул, что опасность реальна, поэтому стоит оставаться в укрытиях. Также впоследствии он отметил, что "в настоящее время в Тернополе и области работают специалисты".

В 23:19 глава области констатировал, что возможны новые атаки на Тернопольщину. А через несколько минут глава Тернопольского облсовета Михаил Головко проинформировал, что, скорее всего, есть прилет в промзону города.

Впоследствии появилось сообщение о возгорании нежилого здания от мэра. На место происшествия выехали спасатели.

Есть ли пострадавшие

Владимир Труш отметил, что враг попал в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации. Травмированы два гражданских граждан.

Важно! Призвали оставаться в укрытиях также в Хмельницкой и Закарпатской ОВА. Это подтверждает то, что враг на этот раз решил нацелить крылатые ракеты, прежде всего, на Запад Украины.

Прошу всех находиться в безопасных местах и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей,

– написал глава Закарпатья Виктор Никита.

Следует сказать, что около 22:30, 13 мая над Хмельницкой областью были зафиксированы вражеские крылатые ракеты типа "Калибр". Об этом сообщили мониторинговые группы в телеграме и призвали не пренебрегать безопасностью.