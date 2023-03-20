Все можно организовать за 2 дня – летчик-инструктор об участии иностранных пилотов F-16 в войне

США до сих пор сомневаются в передаче Украине истребителей F-16, в частности, потому что процесс обучения пилотов очень длинный. Однако уже многие иностранные пилоты выражают желание воевать на стороне Украины.

Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, для всех желающих военнослужащих есть возможность вступить в иностранный легион ВСУ.

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Важность аэродромов подскока

На законодательном уровне в Украине установлено, что все бойцы иностранного легиона считаются военнослужащими Вооруженных сил Украины. На них, в частности, распространяется действие всех конвенций. Для всех пилотов, которые хотят воевать на украинской стороне, в этом не будет проблем. Для того чтобы урегулировать техническую сторону вопроса необходимо перевести аэродромы в режим "аэродромов подскока".

Аэродромы используют в режиме "аэродромов подскока", то есть туда перебрасывают аэродромно-техническое оборудование, для того чтобы проводить до-, после- и межполетную подготовку. Зачем, кстати, не требуется много инженеров и снаряжения. Необходимо несколько таких бортов, чтобы опрокинуть все, чтобы не одна эскадрилья могла летать в режиме "аэродрома подскока",

– объяснил Свитан.

По словам лётчика-инструктора, для обслуживания самолетов пилоты могут использовать европейские базы обслуживания, расположенные в частности в Польше, Германии и Испании.

Рассвет о предложениях иностранных военных воевать на стороне Украины на F-16: смотрите видео

Все можно организовать через два дня

Для того чтобы все слаженно сработало, необходимо не так много времени, как может показаться. Роман Свитан отметил, что для этого необходимо неделя-две максимум.

"Кроме того, мы можем брать не только боевых пилотов, но и инструкторов, чтобы они могли учить наших пилотов. Хотя правильно было бы, если бы американские инструкторы на F-16 начнут учить украинских. И уже наши инструкторы учили бы наших военных ", – рассказал полковник запаса ВСУ.

Управление, обучение и обслуживание истребителей может занять лишь несколько недель, однако пока не происходит. Все потому, что нет политического указания передать Украине F-16.

Как только будет принято решение, технически через несколько недель это можно будет реализовать и F-16 будут выполнять боевые полеты. Если уж "сильно припечет", то все можно организовать через два дня. Сегодня (условно – 24 Канал) получение приказа, завтра – взлетели и сели на аэродром подскока. Их используют даже тогда, когда там никто никогда не бывал,

– подчеркнул Роман Свитан.

Роман Свитан подытожил, что технически все можно сделать очень быстро, впрочем, Украина до сих пор ждет соответствующего политического решения.

Что известно о вероятной передаче Украине истребителей F-16