Все ракеты и большинство "Шахедов": сколько враждебных целей сбили силы ПВО за ночь

Ночью 6 сентября россияне совершили по Украине миксованную атаку. Враг выпустил по нашей стране ракеты 2 видов и дроны-камикадзе "Шахед".

Оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

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Россия выпустила по Украине 33 воздушных целей

Согласно данным Воздушных сил, всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55. Враг выпустил их из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", которые оккупанты запустили с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По маршруту следования ракет и дронов работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

– сообщили в Воздушных силах.

Большинство целей удалось сбить

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины удалось уничтожить 23 воздушных целей. Защитники сбили все ракеты и 15 "Шахедов" из 25-ти.

В общем, было сбито:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

15 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Кстати, уже известно о последствиях ночной атаки врага. Из-за атаки по Измаильскому району погиб человек. Это работник агропредприятия, который получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Атака на Измаильский район длилась около 3 часов. Оккупанты выпустили на область 3 группы дронов-камикадзе "Шахед".

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Из-за обстрелов в Одесской области и в Киеве вспыхнули пожары

В целом из-за атаки "Шахедами" по Одесской области разрушения и пожары зафиксированы в нескольких населенных пунктах. Оккупанты повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания и агропредприятия.

В Киеве, к счастью, обошлось без жертв, однако в результате падения обломков на территории торгового предприятия возник пожар. Пожарные уже ликвидировали его.