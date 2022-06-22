Об этом рассказал 22 июня советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Битва за Восток. Таким на вид Святогорск. Каждый город, городок и поселок, до которого дотянулась рука оккупантов, превращается в руину. Каждый город, который "освобождает" Россия, становится Мариуполем. Нет в России цель сохранить ни людей, ни ни одной. мирная жизнь. Единственная цель – уничтожение каждого украинца. Без исключения", – написал Андрющенко.

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Обстрелы лавры

Очередной обстрел Святогорской лавры произошел 30 мая. Тогда погибли двое монахов и монахиня . Также трое монахов получили ранения. Количество раненых верующих остается неизвестным.

Впоследствии, 4 июня из-за обстрелов россиян вспыхнул скит лавры. В сети опубликовали видео с оставшимся на месте храма – фундаментом и выжженной землей. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Он считает, что россияне уничтожили лавру.

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Мэр предал свой город

Городской голова Святогорска Владимир Бандура получил подозрение в государственной измене. В Офисе генеральный прокурор отметил, что он мог сотрудничать с оккупантами и пропагандировать идеи страны-агрессора.

Бандура радовался , когда оккупанты зашли в Святогорск и благодарил их. Он согласился быть псевдомером. Кроме этого, Бандура записал видео, где обвинил, что именно Вооруженные Силы Украины подожгли скит Святогорской лавры.

Россияне призывают боевиков Донбасса смириться с поражением и уезжать из родных городов

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко рассказал, что мэр Святогорска был соратником Натальи Королевской - членкини "Оппозиционной платформы - За жизнь". Кроме того, он до 24 февраля был фигурантом уголовных дел. В частности, речь идет о хищении бюджетных средств.

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