Про це розповів 22 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Битва за Схід. Таким на вигляд є Святогірськ. Кожне місто, містечко та селище, до якого дотягнулась рука окупантів, перетворюється на руїну. Кожне місто, яке "звільняє" Росія, стає Маріуполем. Немає в Росії на меті зберегти ані людей, ані мирне життя. Єдина мета – знищення кожного українця. Без винятку", – написав Андрющенко.

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Обстріли лаври

Черговий обстріл Святогірської лаври трапився 30 травня. Тоді загинули двоє монахів та черниця. Також троє ченців отримали поранення. Кількість поранених вірян залишається невідомою.

Згодом, 4 червня через обстріли росіян спалахнув скит лаври. У мережі опублікували відео з тим, що залишилося на місці храму – фундамент та випалена земля. Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент. Він вважає, що росіяни зумисне знищили лавру.

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Мер зрадив своє місто

Міський голова Святогірська Володимир Бандура отримав підозру у державній зраді. В Офісі генерального прокурора зазначили, що він міг співпрацювати з окупантами й пропагувати ідеї країни-агресора.

Бандура радів, коли окупанти зайшли у Святогірськ і дякував їм. Він погодився бути псевдомером. Крім цього, Бандура записав відео, де звинуватив, що це саме Збройні Сили України підпалили скит Святогірської лаври.

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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що мер Святогірська був соратником Наталії Королевської – членкині "Опозиційної платформи — За життя". Крім цього, він до 24 лютого був фігурантом кримінальних справ. Зокрема, мовиться про розкрадання бюджетних коштів.

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