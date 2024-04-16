Совбез ООН встал на сторону Украины: ответственность за инциденты на ЗАЭС возложили на Россию
Источник:Укринформ
Представители ЕС, США и Украины на заседании Совбеза ООН выдвинули обвинения России. В заявлении говорилось, что страна-агрессор несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности на захваченной станции.
В свою очередь, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил возмущение относительно попыток России обвинить Украину в атаках на ЗАЭС с целью снятия с повестки дня вопроса о ее деоккупации. Он отметил, что все риски для ядерной безопасности на ЗАЭС являются результатом агрессивной деятельности России против Украины.
Смотрите также Россия создает новую группировку: военный эксперт предположил, где ее могут применить
Россия несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности
Представители Европейского Союза, Соединенных Штатов и Украины на заседании Совбеза ООН официально обвинили Россию в инцидентах, произошедших на захваченной Запорожской АЭС. В совместном заявлении, которое зачитал постпред ЕС при ООН, было заявлено, что страна-агрессор несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности, что она создает на этом объекте.
Представители стран считают, что контроль российских оккупационных войск над Запорожской АЭС и эксплуатация ею неквалифицированным персоналом увеличивают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине.
Кислица заявил, что попытки России обвинять Украину в атаках на ЗАЭС является попыткой отвлечь внимание от истинной причины угроз.
Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины,
– заявил представитель Украины при ООН.
Он добавил, что события, которые произошли на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года, были спланированной операцией со стороны России. По словам Кислицы, атака была направлена на смещение внимания от российской агрессии и попытки деоккупации станции.
Представители также напомнили нарушения со стороны России, среди которых установка мин, блокирование доступа и необеспечение технического обслуживания.
Кислица также отметил, что Украина категорически отвергает "безумные обвинения" в том, что она может вызвать ядерную катастрофу.
Ситуация на ЗАЭС: последние новости
- Недавно в Генштабе ВСУ появилась информация, что оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС. Там отметили, что только за недавние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.
- Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что оккупанты и в этот раз попытаются провести провокацию на ЗАЭС, вероятнее всего, с применением беспилотников.
- Также недавно стало известно, что ЗАЭС перевела шесть реакторных блоков в состояние "холодного останова". В Минэнерго Украины отметили, что дает дополнительные несколько дней, перед тем как охлаждение ядерного топлива в реакторе может быть нарушено.