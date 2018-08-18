Все наши артисты готовы отказаться от гастролей в России при одном условии, – Бебешко

Отечественный продюсер и аранжировщик Владимир Бебешко рассказал, при каком условии, по его мнению, все украинские артисты перестанут гастролировать в России.

Об этом он рассказал журналистам 24 канала.

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Все украинские артисты готовы поддержать этот закон и не ездить в Россию при одном условии: если все чиновники перестанут иметь связь с Россией. То есть, если политики перестанут торговать и зарабатывать на этом деньги. Пусть покажут пример – и мы так же прекратим сотрудничать. Выборочно это быть не может. Все – так все. Никто – так никто. Потому что это неприятно. Как это: нас артистов гнать, а самим торговать?

– сказал Бебешко.

Также он добавил, что его артисты не выступают в России. Мол, это принципиальная позиция. По его словам, в России до сих пор жанровый кризис, так как большинство российских наград до сих пор получают украинские артисты.

"Россия всегда отставала от Украины. Все таланты и звезды преимущественно выходили из Украины. Они всегда обращались к нам за интересными идеями", – завершил Бебешко.

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