"Всех взбодрили": СМИ обнародовали видео с Пригожином во время выезда из Ростова

Пропагандисты обнародовали видео с 30-секундным "интервью" Евгения Пригожина во время выезда из Ростова-на-Дону. Это пока последние "прижизненные кадры" с руководителем ЧВК "Вагнер" перед его загадочным исчезновением после неудачного мятежа.

На коротком ролике видно, как вокруг автомобиля с Пригожином кричат люди, он готовится к отъезду. У руководителя ЧВК "Вагнер", а по совместительству военного преступника, пророссийский пропагандист американского происхождения спрашивает, как он оценивает свой "поход на Москву", пишет 24 канал.

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Сначала Пригожин делает вид, что не слышит вопроса, а когда его снова переспрашивают о неудачном мятеже, говорит:

Нормально, всех взбодрили.

Для уверенности он еще трясет кулаком в воздухе, хотя лицо предводителя вагнеровцев его выдает.

После этого автомобиль с Пригожином уезжает с территории России.

Пригожин, который "всех взбодрил" и куда-то исчез: видео

Что известно об исчезновении Пригожина

Евгений Пригожин с вечера 24 июня не появлялся на публике. В то же время в его пресс-службе до сих пор не раскрывают подробности, где он может находиться.

На все запросы СМИ прес-служба отвечает, что Пригожин якобы "передает всем поздравления", а на вопросы будет отвечать тогда, когда "будет иметь должное общение".

Пригожин из Ростова должен был поехать в Беларусь, где ему "предоставят убежище", однако его приезд не подтверждали. В пресс-службе повторяют, что главарь ППК "Вагнера" временно не "на связи".