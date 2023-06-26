На короткому ролику видно, як навколо авто з Пригожином галасують люди, він готується до від'їзду. У керівника ПВК "Вагнер", а за сумісництвом воєнного злочинця, проросійський пропагандист американського походження запитує, як він оцінює свій "похід на Москву", пише 24 Канал.

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Спершу Пригожин вдає, що не чує запитання, а коли його знову перепитують про невдалий заколот, каже:

Нормально, всіх збадьорили.

Для певності він ще трясе кулаком у повітрі, хоча обличчя ватажка вагнерівців все виказує.

Після цього авто з Пригожином від'їжджає з території Росії.

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Що відомо про зникнення Пригожина

Євгеній Пригожин від вечора 24 червня не з'являвся на публіці. Водночас у його пресслужбі досі не розкривають подробиці, де він може перебувати.

На усі запити ЗМІ пресслужба відповідає, що Пригожин буцімто "передає усім вітання", а на запитання буде відповідати тоді, коли "матиме належне спілкування".

Пригожин нібито із Ростова мав поїхати у Білорусь, де йому "нададуть прихисток", проте його приїзд не підтверджували. Натомість у пресслужбі повторюють, що ватажок ПВК "Вагнера" тимчасово не "на зв'язку".