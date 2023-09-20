Всем в укрытие – Россия может ударить с моря: в ряде областей объявили воздушную тревогу

20 сентября 2023, 17:08
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Российские оккупанты ни на день не прекращают атаковать украинские города. Вечером 20 сентября в ряде областей начали раздаваться сирены воздушной тревоги.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщение о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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Тревоги начали распространяться по стране

18:01, 20 сентября

Отбой воздушной тревоги был объявлен для Одесской, Николаевской и Херсонской области.

17:53, 20 сентября

В мониторинговых пабликах сообщили, что угроза ракетных пусков остается в областях, где объявили воздушную тревогу. Однако пусков ракет "Калибр" пока не фиксируют.

Активная работа РЭБ (ложные цели) с Юга. Угроза реальных пусков остается,
– говорится в сообщении.

17:36, 20 сентября

Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Сумской областях. В Воздушных силах сообщили, что там есть угроза применения баллистического вооружения.

В ряде областей объявили воздушную тревогу

После 17:00 в ряде центральных и южных областей начали раздаваться сирены. Из-за очередной угрозы вражеского обстрела воздушную тревогу объявили в:

  • Винницкой области,
  • Черкасской области,
  • Кировоградской области,
  • Николаевской области,
  • Одесской области,
  • Днепропетровской области,
  • Херсонской области,
  • Запорожской области,
  • Донецкая область.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Также воздушная тревога продолжается в:

  • Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 533 дня,
  • временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 202 года, то есть уже 283 дня.

Внимание! Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога! Угроза применения ракетного вооружения из акватории Черного моря!
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Силах обороны Юга сообщили, что к вечеру враг вывел в Черное море на боевое дежурство надводный ракетоноситель – малый ракетный корабль "Циклон", который может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр".

"Уровень ракетной угрозы остается высоким. По сигналу воздушной тревоги не медля переходите в укрытие. Предупреждены – значит вооружены. Не паникуем, а реагируем: оперативно и грамотно. Берегите себя так, как Силы обороны берегут Украину!" – говорится в сообщении.

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Россия била по Украине 19 сентября: коротко

  • Около 3:39 19 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили, что для Львовской области угроза удара дронами-камикадзе. Атака была продолжительной – первые взрывы во Львове услышали примерно в 4 утра, а через 2 часа в области объявили об отбое тревоги.
  • Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский беспилотник. В свою очередь, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны ночью было уничтожено 10 ударных дронов типа Shahed-136/131.
  • Также российские террористы ударили четырьмя ракетами по Славянску. К счастью, эта атака прошла без жертв.

Автор: Ольга Котів