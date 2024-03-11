Никто и никогда не заставит наш народ сдаться, – украинские церкви резко обратились к Папе

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций дал совместный ответ Папе Римскому, который призвал Украину "признать поражение и начать диалог с Россией". Понтифику напомнили, что "сдаться на милость врага - это не о мире".

После того как Папа Франциск сделал свое скандальное заявление, в котором пригласил Украину “поднять белый флаг”, в Киеве напомнили главе католической церкви, что у нашего государства флаг другого цвета – и это желто-голубой.

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Украина стоит за Правду

Не смог оставить без комментариев оскорбительные слова понтифика и Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций. Он твердо ответил Папе, что "никто и никогда не заставит наш народ капитулировать".

Там напомнили, что Украина сейчас действительно истекает кровью, тысячи ее детей гибнут на фронте и в тылу. Однако наша страна стоит за Правду. И если бы она капитулировала перед злом, преступления в Буче и Ирпене могли бы повториться в европейских городах.

В ВСЦиРО отметили, что среди замученных российскими оккупантами также "десятки и сотни священников, которые проповедуют Божьи заповеди, а не "русский мир".

Украинские церкви заверили Папу, что они ежедневно молятся за мир, за возвращение украинских воинов и пленных домой, за исцеление ран.

Но, сдаться на милость этого врага – это не о мире. Это о победе рабства над свободой, мрака над светом, о превосходстве права сильного над силой права. Мы это горько и неоднократно испытали на протяжении прошлых веков,

– подчеркнул Всеукраинский Совет.

Церковники подчеркнули, что "капитуляция перед торжествующим злом равнозначно краху общечеловеческого замысла о справедливости". Поэтому они заявили, что продолжат благословлять украинцев на защиту своей страны и будут молиться за ее победу над врагом.

Что наговорил Папа

8 марта президент Зеленский совершил визит в Турцию. Во время пресс-конференции с Эрдоганом, тот призвал Украину к мирным переговорам с Россией и сказал, что готов предоставить для этого "площадку". В то же время украинский лидер отклонил это предложение. Он спросил коллегу, как можно вести диалог с тем, кто убивает тебя и разрушает.

На фоне этой встречи появился комментарий Папы Римского в СМИ. Понтифик сказал, что Украина ради спасения человеческих жизней якобы должна признать поражение и начать переговоры с врагом. Франциск заявил, что, мол "поднять белый флаг" – это не проявление слабости, а проявление смелости.

Это высказывание Папы вызвало резкую критику по всему миру. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что перед злом нельзя капитулировать, с ним надо бороться.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал Папе "призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины". В Бундестаге заявили, что тот, кто требует, чтобы Украина просто сдалась, соглашается с ее уничтожением.

В УГКЦ заверили Папу, что Украина выстоит, а также призвали его исповедаться. Президент Зеленский в вечернем обращении напомнил, что "российские убийцы и застенки не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом". Глава государства также посоветовал Папе прекратить "заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".