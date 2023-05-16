Взятка почти в 3 миллиона долларов и увольнение: все о скандале с Князевым в Верховном Суде

Всеволод Князев 15 мая был пойман на взятке в размере почти 3 миллионов долларов. Масштабную коррупционную схему разоблачили сотрудники НАБУ и САП.

Князев с 2017 года работал в Верховном Суде, а в 2021 – возглавил его. Что известно о главе Верховного Суда, как живет задержанный судья и подробности коррупционной схемы – в материале 24 Канала.

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Что известно о Всеволоде Князеве

Всеволод Князев родился 25 мая 1979 года в Николаеве. Учился тоже в родном городе – окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета, а затем – и Одесскую национальную юридическую академию.

Карьеру в юриспруденции начал строить в Николаеве. В 2001 году начал заниматься адвокатской деятельностью работал юрисконсультом, а по совместительству – работал преподавателем Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в Николаеве.

В 2013 году стал работать в Николаевском окружном административном суде, а в 2015 – возглавил его. После реформы в 2016 году Князев стал судьей Кассационного административного суда. В Верховном Суде начал строить карьеру 12 декабря 2017 года, вступив в должность секретаря Большой Палаты Верховного Суда, в октябре 2021 года – уже стал председателем.

У Князева есть жена Юлия, которая работает частным нотариусом. Вместе воспитывают двоих детей – дочь Викторию и сына Владимира. Известно, что супруги имеет в Николаеве квартиру площадью 47,4 квадратных метра и жилой дом площадью 20,2 квадратных метра. Кроме того, на имя жены Юлии оформлен автомобиль Mercedes-Benz GLE 250, приобретенный в 2018 году, которым пользуется и сам судья.

Князев оказался в центре коррупционной схемы

Вечером 15 апреля стало известно, что НАБУ поймало на многомиллионной взятке председателя Верховного Суда Князева. В то же время обыски проводились еще у 18 судей. В САП и НАБУ сначала не сообщали имя задержанного, однако в сети опубликовали кадры чуть ли не рекордной взятки.

Князев получил 2,7 миллиона долларов / Фото САП

Подробности дела в НАБУ обнародовали впоследствии. Как выяснилось, детективы получили информацию о существовании преступной группировки в сфере судебной ветви власти и ее высшего руководства. Один из сотрудников НАБУ под прикрытием смог проникнуть в банду.

Благодаря проведению спецоперации, Бюро получило информацию о контактах бизнесмена-собственника группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго с одним из руководителей адвокатского объединения. Как удалось выяснить детективам, адвокатское объединение использовалось для маскировки преступной деятельности.

Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение",

– заявили в НАБУ.

Посредником между Князевым и Жеваго, по данным НАБУ, являлся адвокат – он договаривался о заседании в пользу бизнесмена. Одно из таких заседаний должно было состояться еще 15 марта 2023 года, однако его перенесли. Записи разговоров подтверждают, что такое решение "приняли", потому что бизнесмен собирал полную сумму взятки.

Только после того, как состоялась постепенная передача средств от бизнесмена к адвокату и, наконец, в начале апреля вся сумма была собрана и возложена в банковское хранилище для хранения, Верховный Суд провел заседание. Князев 19 апреля принял решение в пользу бизнесмена, а уже 1 мая он дал указания по распределению денежного вознаграждения между другими членами Большой Палаты, которые стали участниками масштабной коррупционной схемы.

Первую часть средств Князев получил 3 мая, а 15 мая состоялась передача второй части. В это время главу Верховного Суда удалось разоблачить на коррупции.



Коррупционная схема в Верховном Суде / Фото НАБУ

Сейчас подозрение председателю Верховного Суда Князеву еще не вручили. Следственные действия еще продолжаются, но правоохранители заверили – сообщения о подозрении готовят.

Как отреагировали на коррупцию в Верховном Суде

Пленум Верховного Суда 16 мая провел внеочередное заседание, на котором прокомментировали скандал со Всеволодом Князевым.

Секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник заявил, что это черный день в истории суда. По его словам, судьи должны "быть достойными и выдержать этот удар".

Мы шокированы указанными событиями. Верховный Суд подчеркивает, что полное расследование всех обстоятельств будет способствовать скорейшему установлению истины и восстановлению справедливости. За любое коррупционное преступление должно быть неотвратимое наказание. Судьи и сотрудники Верховного Суда добровольно и в полной мере сотрудничают со следствием,

– заявили в Суде.

В Верховном Суде уже выразили недоверие Князеву. Таким образом, коррупционер был досрочно уволен с должности председателя Верховного Суда. Решение поддержали 140 судей, двое – проголосовали против. Вместе с тем коррупционер Князев и в дальнейшем будет иметь статус судьи – полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

Временно обязанности председателя Верховного Суда будет выполнять секретарь Пленума и судья с наибольшим стажем Дмитрий Луспеник.