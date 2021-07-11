Встреча 400 воинов на Донетчине, немецкий хирург спасает малышей – видео недели

Всеукраинскую акцию "Донетчина встречает своих защитников!" провели на горе Карачун. Участниками мероприятия стали ветераны войны на Востоке. Во Львов приехал немецкий пластический хирург Клаус Экснер. Он бесплатно оперирует детей.

Самые интересные сюжеты, которые стали самыми популярными за неделю среди наших читателей – к вашему вниманию.

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Встреча военнослужащих

Всего участниками всеукраинской акции стали почти 400 человек. В частности, военные, ветераны АТО, пластуны и волонтеры. Все привлеченные жили в палатках с 3 до 6 июля.

В Донецкой области провели встречу защитников: смотрите видео

Немецкий хирург во Львове

Немецкого хирурга Клауса Экснера ждали 60 детей из всех уголков Украины. Визит врача организовал благотворительный фонд BigShoe, а оплатил – Александр Зинченко, игрок национальной сборной по футболу.

Немецкий хирург спасает украинских детей: смотрите видео

Воины помогают детям

Ветераны войны на Донбассе вернулись на Восток, чтобы обустроить для детей скейт-парк. Таких образом они пытаются поднять доверие к военным и помочь местным.

Скейт-парк для молодежи от военных: смотрите видео

Литовская выставка в Киеве

Титулованная литовская художница Эгле Ридийкайте представила свои работы в Киев на Подоле. Над полотнами она работала 5 лет. Кроме того, в галерее Цех демонстрируют работы и других известных европейских художников.

Работы Эгле Ридийкайте впервые в Киеве: смотрите видео

Космическая коллекция предпринимателя

Предприниматель из Харькова собрал уникальную коллекцию, которая посвящена космосу. Посетители могут испытать гироскоп и сесть за виртуальный руль космического истребителя. Выставка объединяет в себе интерактивность и теоретичность.

Познавательная выставка "путешествует" по Украине: смотрите видео