Польша не одна на этом пути: что означает встреча Дуды с Трампом

Дональд Трамп 17 апреля встретился с президентом Польши Анджеем Дудой для обсуждения войн в Украине и на Ближнем Востоке. Таким образом Польша пытается укрепить свою дружбу с экс-президентом США.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что многие страны ЕС сейчас пытаются активизировать, или наоборот минимизировать свою дружбу с Трампом. Лидеру республиканцев это очень важно для поднятия своей репутации.

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Активизация отношений

По словам Саакяна, эта встреча является внешне политической диверсификацией. Польша пытается активизировать свои отношения с США, в частности с Трампом. Во времена президентства Трампа Польша стала одним из ключевых партнеров в Европе.

Тогда произошло наращивание сотрудничества и сейчас эти старые контакты решили зачистить для того, чтобы наладить диалог с новым потенциальным приходом Трампа,

– отметил политолог.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск больше ориентируется на европоцентризм и ему ближе администрация Джо Байдена, а Дуда имеет все возможности работать с Трампом.

"Таким образом польские политические элиты пользуются своими внутриполитическими сложностями для усиления Польши снаружи. То, что является их сложностью, на внешней арене становится их силой", – добавил Саакян.

Несерьезные встречи

В польском случае, по мнению политолога, не нужно концентрироваться на том, что именно говорилось. Любые договоренности, которые могут быть достигнуты сейчас Трампом, не будут иметь устойчивый характер и не будут о чем-то конкретном и большом.

Скорее всего это меры доверия: восстановление контакта, установление лиц, которые будут за него ответственными и дружеские посиделки для общения и положительных эмоций,

– прокомментировал Саакян.

Не только Польша

Политолог также обратил внимание на то, что Польша на этом пути не единственная, есть целый ряд других европейских лидеров, которые так же ищут контакты с Трампом: есть определенная активность Финляндии в этом направлении, также Борис Джонсон летал несколько раз в США. Его персональные контакты могут быть использованы для Британии. Стоит вспомнить и президента Аргентины Хавьер Милея, который является для Украины неплохим механизмом для контактов с трампистской частью политиков.

Что важно Трампу

Для Трампа, сейчас важно получить такие встречи с как можно большим количеством лидеров, чтобы продемонстрировать свою влиятельность на мировой арене и то, что его выбирают не только, как протест внутри США, но и что международно признают его в большом статусе.

Для других это является возможностью диверсифицировать для себя риски, восстановить или настроить новые контакты с командой Трампа,

– отметил Саакян.

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