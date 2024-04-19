Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що багато країн ЄС зараз намагаються активізувати, чи навпаки мінімізувати свою дружбу з Трампом. Лідеру республіканців це дуже важливо для підняття своєї репутації.
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Активізація відносин
За словами Саакяна, ця зустріч є зовнішньо політичною диверсифікацією. Польща намагається активізувати свої відносини з США, зокрема із Трампом. За часів президентства Трампа Польща стала одним з ключових партнерів в Європі.
Тоді відбулось нарощення співпраці й зараз ці старі контакти вирішили зачистити для того, щоб налагодити діалог з новим потенційним приходом Трампа,
– зазначив політолог.
Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск більше орієнтується на європоцентризм і йому є ближча адміністрація Джо Байдена, а Дуда має всі можливості працювати з Трампом.
"У такий спосіб польські політичні еліти користуються своїми внутрішньополітичними складнощами для посилення Польщі назовні. Те, що є їхньою складністю, на зовнішній арені стає їхньою силою", – додав Саакян.
Несерйозні зустрічі
В польському випадку, на думку політолога, не потрібно концентруватися на тому, що саме говорилося. Будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті зараз Трампом, не будуть мати сталий характер та не будуть про щось конкретне та велике.
Скоріш за все це заходи довіри: відновлення контакту, встановлення осіб, які будуть за нього відповідальними та дружні посиденьки для спілкування та позитивних емоцій,
– прокоментував Саакян.
Не лише Польща
Політолог також звернув увагу на те, що Польща на цьому шляху не єдина, є ціла низка інших європейських лідерів, які так само шукають контакти з Трампом: є певна активність Фінляндії в цьому напрямку, також Борис Джонсон літав декілька разів до США. Його персональні контакти мають змогу бути використані для Британії. Варто згадати і президента Аргентини Хав'єр Мілея, який є для України непоганим механізмом для контактів з трампістською частиною політиків.
Що важливо Трампу
Для Трампа, зараз важливо отримати такі зустрічі з якомога більшою кількістю лідерів, щоб продемонструвати свою впливовість на світовій арені та те, що його обирають не тільки, як протест всередині США, але й що міжнародно визнають його у великому статусі.
Для інших це є можливістю диверсифікувати для себе ризики, відновити або налаштувати нові контакти з командою Трампа,
– зауважив Саакян.
Дональд Трамп: останні новини
- Анджей Дуда у Нью-Йорку провів приватну зустріч з Дональдом Трампом, політики говорили понад дві години. Після неї міністр канцелярії президента Польщі Войцех Коларський сказав, що це була чудова зустріч двох друзів.
- Трамп найняв асистентку, яка ходить біля нього із принтером і забезпечує колишнього президента "безперервним потоком хороших новин з інтернету". Помічниця є колишньою ведучою ультраправого й протрампістського кабельного каналу One America News.
- Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що якби він був президентом, він би завершив російсько-українську війну за 24 години. Кирило Буданов заявив, що така спроба не є під силу навіть такій людині, як Трамп.