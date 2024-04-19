Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян, зауваживши, що багато країн ЄС зараз намагаються активізувати, чи навпаки мінімізувати свою дружбу з Трампом. Лідеру республіканців це дуже важливо для підняття своєї репутації.

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Активізація відносин

За словами Саакяна, ця зустріч є зовнішньо політичною диверсифікацією. Польща намагається активізувати свої відносини з США, зокрема із Трампом. За часів президентства Трампа Польща стала одним з ключових партнерів в Європі.

Тоді відбулось нарощення співпраці й зараз ці старі контакти вирішили зачистити для того, щоб налагодити діалог з новим потенційним приходом Трампа,

– зазначив політолог.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск більше орієнтується на європоцентризм і йому є ближча адміністрація Джо Байдена, а Дуда має всі можливості працювати з Трампом.

"У такий спосіб польські політичні еліти користуються своїми внутрішньополітичними складнощами для посилення Польщі назовні. Те, що є їхньою складністю, на зовнішній арені стає їхньою силою", – додав Саакян.

Несерйозні зустрічі

В польському випадку, на думку політолога, не потрібно концентруватися на тому, що саме говорилося. Будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті зараз Трампом, не будуть мати сталий характер та не будуть про щось конкретне та велике.

Скоріш за все це заходи довіри: відновлення контакту, встановлення осіб, які будуть за нього відповідальними та дружні посиденьки для спілкування та позитивних емоцій,

– прокоментував Саакян.

Не лише Польща

Політолог також звернув увагу на те, що Польща на цьому шляху не єдина, є ціла низка інших європейських лідерів, які так само шукають контакти з Трампом: є певна активність Фінляндії в цьому напрямку, також Борис Джонсон літав декілька разів до США. Його персональні контакти мають змогу бути використані для Британії. Варто згадати і президента Аргентини Хав'єр Мілея, який є для України непоганим механізмом для контактів з трампістською частиною політиків.

Що важливо Трампу

Для Трампа, зараз важливо отримати такі зустрічі з якомога більшою кількістю лідерів, щоб продемонструвати свою впливовість на світовій арені та те, що його обирають не тільки, як протест всередині США, але й що міжнародно визнають його у великому статусі.

Для інших це є можливістю диверсифікувати для себе ризики, відновити або налаштувати нові контакти з командою Трампа,

– зауважив Саакян.

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