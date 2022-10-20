При каких условиях Байден согласится говорить с Путиным: эксперт допустил, приедет ли диктатор на G20

15 ноября в Индонезии стартует саммит Группы двадцати. Впрочем, российский президент Владимир Путин вряд ли посетит его, если не будет иметь конкретных договоренностей по поводу встречи хотя бы с одним из лидеров G20.

Глава Кремля, вероятно, очень хотел бы приехать на саммит. Однако понимает, что без каких-либо договоренностей будет выглядеть просто смешным. Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик и историк из Соединенных Штатов Армен Чибухчан.

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Байден готов обсуждать с Путиным только один вопрос

По его словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден намекнул Путину, что готов поговорить о заключенных в России американцах. Таким образом, американский лидер сузил темы и дал понять, что он ни о чем другом с российским президентом говорить и договариваться не будет.

Он четко дал понять, что заинтересован только в этом разговоре,

– подчеркнул Чибухчан.

"Защита своих граждан для Соединенных Штатов всегда была приоритетом, в этом нет никаких сомнений. Поэтому, когда Байден говорит, что готов общаться только на эту тему – это значит, что он не готов обсуждать другие вопросы", – констатировал политический аналитик.

Чибухчан рассказал, при каком условии Байден поговорит с Путиным: смотрите видео

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