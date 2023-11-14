США хотят восстановить военные связи с Китаем: какая угроза может их объединить
В среду, 15 ноября, состоится встреча двух самых влиятельных лидеров мира – Джо Байдена и Си Цзиньпина. Политики будут обсуждать прежде всего отношения стран в военной сфере.
Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что США и Китай должны коммуницировать, чтобы оперативно реагировать на угрозы мирового масштаба. В частности, на Россию с ее постоянным шантажом применить ядерное оружие.
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"Если Путин угрожает миру ядерным оружием, нужно четко определить, какая позиция будет у лидеров, а также важен оперативный контакт между Пентагоном и министерством обороны Китая на все случаи", – объяснил Маломуж.
Какая угроза может объединить США и Китай: смотрите видео 24 Канала
И США, и Китай заинтересованы в избежании глобальной ядерной войны, ведь она уничтожит всех. Здесь есть общий интерес.
Кроме того, Байден и Си будут обсуждать российско-украинскую войну и пути ее завершения.
Какова роль стратегической коммуникации
"Не имея таких коммуникаций, как правило, все действия будут восприниматься как враждебные. Это может привести к принятию неправильных стратегических решений, например нанести удар друг по другу", – пояснил Маломуж.
Если вовремя сконтактировать на уровне руководства и выяснить, что произошло, можно снять напряжение и избежать локальной или глобальной войны.
Встреча Байдена и Си: что известно
- Президент США и лидер Китая встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Чтобы организовать их переговоры, в Вашингтон приезжал глава МИД Китая Ван И.
- Впоследствии Белый дом подтвердил встречу Джо Байдена и Си Цзиньпина. Лидеры стран проведут переговоры в Сан-Франциско 15 ноября.
- Ранее лидер Китая заявил о готовности сотрудничать с США. Си Цзиньпин объяснил это глобальными вызовами.