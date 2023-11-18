Возможно, увидим помощь от Китая: о чем могли говорить Байден и Си насчет войны в Украине
После встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина отношения между США и Китаем могут выровняться, несмотря на определенную конкуренцию. Это, вероятно, создаст основу для коммуникации между лидерами стран по поводу российско-украинской войны.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко подчеркнула 24 Каналу, что сам факт встречи Байдена и Си положительный. Однако вряд ли лидеры долго обсуждали геополитические вопросы, в частности войну в Украине.
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"Они, скорее всего, просто обменялись мнениями – и каждый остался при своем. Поиск компромисса по геополитическим вопросам – это работа, которую должны проводить по линии МИД, Госдепа и т.д. Это не решается за одно- или двухчасовой диалог между лидерами", – отметила Гриценко.
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В то же время, можно надеяться, что американо-китайские отношения станут контролируемыми. В дальнейшем это может создать позитивную атмосферу для обсуждения российско-украинской войны.
Китай может заняться собственным имиджем
Возможно, у Пекина будет мотив немного сдерживать свои отношения с Россией, в частности ограничивать экспорт продукции двойного назначения в страну-агрессора.
Кроме того, Китай может присоединиться к помощи Украине.
"Еще была дискуссия по поводу того, что, возможно, США смогут убедить Китай поставлять Украине дроны или снять ограничения на их снабжение", – добавила Гриценко.
Встреча Байдена и Си: основное
- Лидеры США и Китая встретились в Сан-Франциско в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В частности, Джо Байден и Си Цзиньпин договорились об "ответственной" конкуренции.
- Несмотря на невозможность подтвердить факт обсуждения между лидерами российско-украинской войны, Владимир Зеленский положительно оценил их встречу. По его словам, она была "хорошей" для нашего государства.
- В то же время МИД Китая заявил, что переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина не изменили позиции страны по поводу российско-украинской войны. Пекин до сих пор называет это "украинским кризисом".