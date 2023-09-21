Получим больше, чем до сих пор, – политтехнолог допустил результаты встречи Зеленского и Байдена
Визит Владимира Зеленского в США продолжается. Больше всего все ожидают его встречи с Джо Байденом и решения относительно дальнобойных ракет ATACMS.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что, по результатам переговоров украинского и американского президентов, военную помощь нашей стране могут даже увеличить.
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"Перед избирательной кампанией в США мы получим даже, пожалуй, больше, чем до этого, потому что важно зафиксировать успехи, в частности Украины. США вполне могут считать "своими" успехи Украины с помощью западного оружия", – отметил Тизенгаузен.
Какими будут результаты встречи Байдена и Зеленского: смотрите видео 24 Канала
Именно поэтому решение о ракетах ATACMS для Украины почти принято. Об этом уже договорились и демократы, и республиканцы – теперь дело в Белом доме.
На что может рассчитывать Украина
Речь пойдет о пакете помощи на 24 миллиарда долларов из общего пакета в 40 миллиардов.
Визит Зеленского важен также по бюджетным процессам в США. Как и у нас, осень там – пора бюджетных процессов,
– напомнил Тизенгаузен.
Именно поэтому важно заложить в бюджет США на следующий год пожелания Украины о помощи. В то же время, Белый дом может выделять дополнительные пакеты.
Уменьшится ли поддержка Украины при новом президенте США
Ранее в западных СМИ сообщалось, что российский диктатор пытается затянуть войну в Украине, чтобы дождаться выборов в США. Мол, с новым президентом Вашингтон уменьшит помощь Киеву.
Даже если Трамп, такой комплиментарный иногда к Путину, станет президентом, он единолично не сможет ни санкции снимать, ни помощь уменьшать. Так построена система в США,
– констатировал Тизенгаузен.
Более того, со своей слабостью к популизму Трамп может даже вступить в борьбу с Путиным – чтобы нравиться американцам.
Встреча Байдена и Зеленского: основное
- Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США хочет услышать лично от Владимира Зеленского о развитии событий на российско-украинском фронте. В частности, Джо Байдена интересует прогресс наступления ВСУ.
- Президент Украины рассчитывает на положительное решение относительно дальнобойных ракет ATACMS от США. По словам Зеленского, процесс "на финишной прямой".
- Кроме того, Киев нуждается в ускоренном обучении на F-16, бронетехнике и снарядах для Himars. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также отметил важность средств ПВО.