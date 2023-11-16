Есть очень важный момент: чего ждать Украине от встречи лидеров США и Китая
Вблизи Сан-Франциско состоялась долгожданная встреча двух лидеров сверхдержав – США и Китая. Джо Байден и Си Цзиньпин пытались "смягчить" отношения, говорили об Украине, а также позиции Пекина по отношению к Москве.
Очевидно, что американский президент убеждал лидера Поднебесной не увеличивать уровень поддержки России. Таким предположением с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко.
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Украину в дальнейшем будут поддерживать
По словам Чаленко, китайские компании иногда с государственной долей определенным образом помогают Москве, однако на государственном уровне такой поддержки нет. Вашингтон пытается избежать и способствует тому, чтобы Пекин не стал поставлять из своих запасов вооружение российской оккупационной армии прямо как страна.
"Китай действительно помогает России, но эта помощь никоим образом не сравнима с теми потребностями, которые есть сегодня у Москвы. Именно поэтому основным "донором" оружия стал не Китай, а Северная Корея", – подчеркнул политолог.Обратите внимание! В ноябре 2023 года разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию свыше миллиона артиллерийских снарядов
Чаленко о результатах встречи Байдена и Си: смотреть видео
В конце концов, результаты встречи Байдена и Си позволяют убедиться, что Украину будут поддерживать.
Мы еще раз увидели заверения в том, что Украину будут поддерживать: нашу демократию и сопротивление российской агрессии. Это очень важно,
– подчеркнул Игорь Чаленко.
Встреча Байдена и Си: результат
- Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не изменил свое отношение к российско-украинской войне на фоне переговоров лидера Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Однако представители двух государств обменялись мнениями по поводу, как это называет Пекин, "украинского кризиса".
- Американский президент Джо Байден назвал встречу с лидером Китая Си Цзиньпином "конструктивной и продуктивной", сказав, что они договорились, в частности, о возобновлении военных связей, борьбе с наркотиками.
- Си Цзиньпин заверил Байдена, что Китай не намерен атаковать Тайвань в ближайшие годы. Глава Китая заявил, что видел отчеты, оценки и прогнозы в США о намерениях Китая якобы начать военные действия против Тайваня до определенного года. Лидер Поднебесной выразил "раздражение" такими докладами, настаивая на том, что подобных планов нет.