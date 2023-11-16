Есть очень важный момент: чего ждать Украине от встречи лидеров США и Китая

Вблизи Сан-Франциско состоялась долгожданная встреча двух лидеров сверхдержав – США и Китая. Джо Байден и Си Цзиньпин пытались "смягчить" отношения, говорили об Украине, а также позиции Пекина по отношению к Москве.

Очевидно, что американский президент убеждал лидера Поднебесной не увеличивать уровень поддержки России. Таким предположением с 24 Каналом поделился политолог Игорь Чаленко.

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Украину в дальнейшем будут поддерживать

По словам Чаленко, китайские компании иногда с государственной долей определенным образом помогают Москве, однако на государственном уровне такой поддержки нет. Вашингтон пытается избежать и способствует тому, чтобы Пекин не стал поставлять из своих запасов вооружение российской оккупационной армии прямо как страна.

"Китай действительно помогает России, но эта помощь никоим образом не сравнима с теми потребностями, которые есть сегодня у Москвы. Именно поэтому основным "донором" оружия стал не Китай, а Северная Корея", – подчеркнул политолог.

В ноябре 2023 года разведка Южной Кореи сообщила, что Северная Корея отправила в Россию свыше миллиона артиллерийских снарядов

с августа, чтобы помочь ей в ведении войны против Украины. Приблизительно столько боеприпасов Россия тратит на войну с Украиной за два месяца.

Чаленко о результатах встречи Байдена и Си: смотреть видео

В конце концов, результаты встречи Байдена и Си позволяют убедиться, что Украину будут поддерживать.

Мы еще раз увидели заверения в том, что Украину будут поддерживать: нашу демократию и сопротивление российской агрессии. Это очень важно,

– подчеркнул Игорь Чаленко.

Встреча Байдена и Си: результат