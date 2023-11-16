Очевидно, що американський президент переконував лідера Піднебесної не збільшувати рівень підтримки Росії. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко.
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Україну надалі підтримуватимуть
За словами Чаленка, китайські компанії подекуди з державною часткою певним чином допомагають Москві, однак на державному рівні такої підтримки немає. Вашингтон намагається уникнути й сприяє тому, аби Пекін не почав поставляти зі своїх запасів озброєння російській окупаційній армії безпосередньо як країна.
"Китай дійсно допомагає Росії, але ця допомога жодним чином не порівнянна з тим потребами, які є сьогодні у Москви. Саме тому основних "донором" зброї став не Китай, а Північна Корея", – наголосив політолог.
Чаленко про результати зустрічі Байдена та Сі: дивитися відео
Зрештою, результати зустрічі Байдена та Сі дозволяють впевнитись, що Україну надалі підтримуватимуть.
Ми вкотре побачили запевнення у тому, що Україну будуть підтримувати: нашу демократію та опір російській агресії. Це вкрай важливо,
– підкреслив Ігор Чаленко.
Зустріч Байдена та Сі: підсумок
- Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай не змінив своє ставлення до російсько-української війни на тлі переговорів лідера країни Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена. Однак представники двох держав обмінялися думками щодо, як це називає Пекін, "української кризи".
- Американський президент Джо Байден назвав зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "конструктивною і продуктивною", сказавши, що вони домовилися, зокрема, про відновлення військових зв’язків, боротьбу з наркотиками.
- Натомість Сі Цзіньпін запевнив Байдена, що Китай не має намірів атакувати Тайвань найближчими роками. Очільник Китаю заявив, що він бачив звіти, оцінки та прогнози в США щодо намірів Китаю буцім розпочати військові дії проти Тайваню до певного року. Лідер Піднебесної висловив "роздратування" такими доповідями, наполягаючи на тому, що подібних планів немає.