Очевидно, що американський президент переконував лідера Піднебесної не збільшувати рівень підтримки Росії. Таким припущенням з 24 Каналом поділився політолог Ігор Чаленко.

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Україну надалі підтримуватимуть

За словами Чаленка, китайські компанії подекуди з державною часткою певним чином допомагають Москві, однак на державному рівні такої підтримки немає. Вашингтон намагається уникнути й сприяє тому, аби Пекін не почав поставляти зі своїх запасів озброєння російській окупаційній армії безпосередньо як країна.

"Китай дійсно допомагає Росії, але ця допомога жодним чином не порівнянна з тим потребами, які є сьогодні у Москви. Саме тому основних "донором" зброї став не Китай, а Північна Корея", – наголосив політолог.

Зверніть увагу! У листопаді 2023 року розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея відправила в Росію понад мільйон артилерійських снарядів від серпня, щоб допомогти їй у веденні війни проти України. Приблизно стільки боєприпасів Росія витрачає на війну з Україною за два місяці.

Чаленко про результати зустрічі Байдена та Сі: дивитися відео

Зрештою, результати зустрічі Байдена та Сі дозволяють впевнитись, що Україну надалі підтримуватимуть.

Ми вкотре побачили запевнення у тому, що Україну будуть підтримувати: нашу демократію та опір російській агресії. Це вкрай важливо,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Зустріч Байдена та Сі: підсумок