Встреча Дмитриева со спецпосланником Трампа Уиткоффом состоится сегодня, – CBS News

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретится с высокопоставленным чиновником администрации Трампа Стивом Уиткоффом уже в среду, 2 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Что известно о встрече Виткоффа и Дмитриева

По информации источников CBS News, Кирилл Дмитриев 2 апреля встретится в США со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом.

Министерство финансов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы Государственный департамент мог выдать ему необходимую визу для въезда в США,

– написала журналистка CBS News Сара Кук.

Следует отметить, что визит Дмитриева станет первой поездкой высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон для переговоров после полномасштабного вторжения в 2022 году.

Как ранее сообщали журналисты, во время этой встречи Дмитриев и Виткофф поговорят об укреплении отношений между двумя странами и завершении войны в Украине.

Справка. Кирилл Дмитриев является близким советником Владимира Путина и раньше вместе с высокопоставленными российскими чиновниками принимал участие во встрече в Саудовской Аравии, чтобы начать обсуждение урегулирования прекращения войны в Украине. Чиновник также является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и попал в санкции администрации Байдена после российского вторжения.

К слову, недавно Дональд Трамп заявил о готовности ввести дополнительные санкции против российской нефти и ее покупателей, если Кремль не сделает шаги к прекращению огня на фронте.