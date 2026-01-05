Технологичность сохраняет жизнь: Зеленский обсудил с Федоровым новый формат работы Минобороны
- Зеленский обсудил с Федоровым новый формат работы Минобороны, акцентируя на технологичности для сохранения жизни воинов.
- Отмечается, что уже через неделю Федоров представит проекты необходимых решений.
Владимир Зеленский провел встречу с будущим министром обороны Михаилом Федоровым. В частности, они обсудили формат работы министерства и запланированные изменения.
О чем говорили Зеленский и Федоров?
Владимир Зеленский заявил, что главный принцип Министерства обороны заключается в том, что технологичность нашей обороны должна сохранять жизни воинов.
По словам президента, Украина должна отвечать на действия врага более активным применением технологий, быстрым развитием новых видов оружия и новой тактикой.
С начала этой войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи,
– добавил глава государства.
Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым форматы изменений, которые он готовится внедрить на посту министра обороны Украины. Отмечается, что уже через неделю чиновник представит проекты необходимых решений.
Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление,
– подчеркнул президент.
Во время встречи с Зеленским Федоров доложил о реализации различных направлений модернизации сферы обороны Украины. В частности, за декабрь 2025 года было верифицировано и подтверждено уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь – 30 тысяч подтвержденных поражений, а за октябрь – около 26 тысяч.
"Большая перезагрузка": что известно?
Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала что в Украине стартовала масштабная перезагрузкаона касается как власти, так и силового блока государства. В частности, в январе начнется реформа и ротации в ГБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов стал новым главой Офиса Президента Украины. Тем временем Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.
Зеленский также сообщил о новых назначениях руководителей областных администраций в пяти регионах. Фамилии новых руководителей будут обнародованы после завершения формальных процедур по подготовке назначений.