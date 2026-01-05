Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України.

Читайте також Дуже серйозний крок, – політолог припустив, чому в Україні почались кадрові зміни

Про що говорили Зеленський та Федоров?

Володимир Зеленський заявив, що головний принцип Міністерства оборони полягає в тому, що технологічність нашої оборони повинна зберігати життя воїнів.

За словами президента, Україна має відповідати на дії ворога більш активним застосуванням технологій, швидким розвитком нових видів зброї та новою тактикою.

Від початку цієї війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного зв'язку,

– додав глава держави.

Володимир Зеленський обговорив з Михайлом Федоровим формати змін, які він готується впровадити на посаді міністра оборони України. Зазначається, що вже за тиждень посадовець представить проєкти необхідних рішень.

Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення,

– підкреслив президент.

Під час зустрічі з Зеленським Федоров доповів про реалізацію різних напрямків модернізації сфери оборони України. Зокрема, за грудень 2025 року було верифіковано та підтверджено вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад – 30 тисяч підтверджених уражень, а за жовтень – близько 26 тисяч.

"Велике перезавантаження": що відомо?