Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

О чем говорили Зеленский и Федоров?

Владимир Зеленский заявил, что главный принцип Министерства обороны заключается в том, что технологичность нашей обороны должна сохранять жизни воинов.

По словам президента, Украина должна отвечать на действия врага более активным применением технологий, быстрым развитием новых видов оружия и новой тактикой.

С начала этой войны Минцифра была и остается активным источником инноваций для сферы обороны Украины. Это касается и развития рынка производителей оружия, применения дронов, современной связи,

– добавил глава государства.

Владимир Зеленский обсудил с Михаилом Федоровым форматы изменений, которые он готовится внедрить на посту министра обороны Украины. Отмечается, что уже через неделю чиновник представит проекты необходимых решений.

Рассчитываю, что в парламенте поддержат такое усиление,

– подчеркнул президент.

Во время встречи с Зеленским Федоров доложил о реализации различных направлений модернизации сферы обороны Украины. В частности, за декабрь 2025 года было верифицировано и подтверждено уже 35 тысяч уничтоженных оккупантов, за ноябрь – 30 тысяч подтвержденных поражений, а за октябрь – около 26 тысяч.

"Большая перезагрузка": что известно?