Есть 2 страны, которые обнуляют репутацию ЕС, – Подоляк отреагировал на визит Фицо в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы Словакии расследовать связи их премьера Роберта Фицо с Кремлем, который в России встретился с Путиным. Сам Фицо сказал, что его встреча в Москве якобы является ответом на заявление Зеленского о прекращении транзита российского газа.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что не только поведение Фицо является непонятным и возмутительным. Европейскому Союзу также стоит обратить больше внимания на Венгрию.

К теме "Его цель – вести дела с Россией": Зеленский прокомментировал встречу Фицо с Путиным

Проблема всего ЕС

"Европейскому Союзу надо обратить внимание на то, что есть 2 страны, которые постоянно нарушают коллективные, регламентные договоренности. Эти 2 страны продолжают обнулять репутацию Европейского Союза", – отметил Михаил Подоляк.

Говорится прежде всего о Венгрии и Словакии. Виктор Орбан продолжает озвучивать провокационные заявления о войне. Позиция Фицо также противоречит позиции ЕС.

Безусловно, Европейская комиссия дала возможность и время странам, которые были зависимы от российских энергоносителей, диверсифицировать свои риски и найти возможность компенсировать потери от российского транзита,

– добавил советник председателя ОПУ.

Сегодня Россия практически не присутствует на энергетическом рынке Европейского Союза, что существенно повышает безопасность и стабильность ЕС. Очевидно, что Венгрия и Словакия хотят получить дополнительную субъектность.

Роберт Фицо четко понимает, что происходит, потому что украинская сторона устами президента Зеленского заявила, что не позволит получать возможность в тех или иных странах финансировать войну, покупая российский газ или нефть. Ведь это позволяет стране-агрессору финансировать геноцидную войну в Украине.

Итак, такое поведение Венгрии и Словакии является существенной проблемой для ЕС, ведь их члены не разделяют общие ценности, продолжают настаивать на необходимости интегрировать Россию. Со своей стороны Украина озвучила четкую позицию. Она не предоставляла никаких мандатов ни Орбану, ни Фицо.

Почему нет реакции ЕС

К сожалению, многие ситуации не имеют соответствующей реакции со стороны европейского сообщества. Например, геноцидный тип ведения войны, обстрелы гражданского населения или критической инфраструктуры, сотни случаев, когда оккупанты расстреливают военнопленных – это обнуление Женевских конвенций.

Не имеем никакой реакции на присутствие иностранного контингента, не имеем реакции на использование межконтинентальной баллистической ракеты по гражданскому населению. Есть абсолютная неготовность защищать те правила, которые были созданы странами демократии, защищать международное право,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Если не реагировать на действия России, то другие диктатуры будут вести себя еще наглее, что приведет к кардинальным изменениям через насилие. Поэтому как минимум нужны жесткие заявления относительно визита Роберта Фицо и поведения Виктора Орбана.

Напомним, в Москве премьер Словакии говорил с Путиным о "стандартизации отношений с Россией". Также стороны обменялись мнениями относительно войны в Украине и способов ее урегулирования.

Перед тем премьер Венгрии Орбан предложил устроить "рождественское перемирие". По его словам, план по этому поводу уже лежит на столе и добавил, что ждет встречи с Владимиром Зеленским.