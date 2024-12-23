Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що не тільки поведінка Фіцо є незрозумілою та обурливою. Європейському Союзу також варто звернути більше уваги на Угорщину.

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Проблема усього ЄС

"Європейському Союзу треба звернути увагу на те, що є 2 країни, які постійно порушують колективні, регламентні домовленості. Ці 2 країни продовжують обнулювати репутацію Європейського Союзу", – наголосив Михайло Подоляк.

Мовиться насамперед про Угорщину та Словаччину. Віктор Орбан продовжує озвучувати провокативні заяви щодо війни. Позиція Фіцо також суперечить позиції ЄС.

Безумовно, Європейська комісія дала можливість та час країнам, які були залежні від російських енергоносіїв, диверсифікувати свої ризики і знайти можливість компенсувати втрати від російського транзиту,

– додав радник голови ОПУ.

Сьогодні Росія практично не присутня на енергетичному ринку Європейського Союзу, що суттєво підвищує безпеку та стабільність ЄС. Очевидно, що Угорщина та Словаччина хочуть отримати додаткову суб'єктність.

Роберт Фіцо чітко розуміє, що відбувається, тому що українська сторона вустами президента Зеленського заявила, що не дозволить отримувати можливість в тих чи інших країнах фінансувати війну, купуючи російський газ чи нафту. Адже це дозволяє країні-агресорці фінансувати геноцидну війну в Україні.

Отже, така поведінка Угорщини та Словаччини є суттєвою проблемою для ЄС, адже їхні члени не поділяють спільні цінності, продовжують наполягати на необхідності інтегрувати Росію. Зі свого боку Україна озвучила чітку позицію. Вона не надавала ніяких мандатів ні Орбану, ні Фіцо.

Чому немає реакції ЄС

На жаль, багато ситуацій не мають відповідної реакції з боку європейської спільноти. Наприклад, геноцидний тип ведення війни, обстріли цивільного населення чи критичної інфраструктури, сотні випадків, коли окупанти розстрілюють військовополонених – це обнулення Женевських конвенцій.

Не маємо жодної реакції на присутність іноземного контингенту, не маємо реакції на використання міжконтинентальної балістичної ракети по цивільному населенню. Є абсолютна неготовність захищати ті правила, які були створені країнами демократії, захищати міжнародне право,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Якщо не реагувати на дії Росії, то інші диктатури поводитимуться ще нахабніше, що призведе до кардинальних змін через насилля. Тому щонайменше потрібні жорсткі заяви щодо візиту Роберта Фіцо та поведінки Віктора Орбана.

Нагадаємо, у Москві прем'єр Словаччини говорив з Путіним про "стандартизацію відносин з Росією". Також сторони обмінялися думками щодо війни в Україні та способів її врегулювання.

Перед тим прем'єр Угорщини Орбан запропонував влаштувати "різдвяне перемир'я". За його словами, план щодо цього вже лежить на столі й додав, що чекає зустрічі з Володимиром Зеленським.