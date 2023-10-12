В ОП сказали, почему Зеленский лично посетил "Рамштайн"

В среду, 11 октября, прошла встреча в формате "Рамштайн". Заседание лично посетил Президент Украины Владимир Зеленский. Это было важно, поскольку визиты украинского лидера очень эффективны и актуализируют тему полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Владимир Зеленский жестко отстаивает позицию Украины и четко аргументирует ее западным лидерам.

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Украина не готова делать вид

Как отметил Михаил Подоляк, Владимир Зеленский откровенно говорит, что Украина не готова принять другой сценарий окончания войны, кроме проигрыша России. Также наше государство не может понять, почему предоставление военной помощи ВСУ не происходит даже в рамках согласованных графиков.

Украина не готова делать вид, что Россия воюет с неизвестными военными целями, как утверждает российская пропаганда. Каждый день оккупанты запускают дроны, поднимают авиацию, чтобы выпустить ракеты, убивают гражданских, бьют артиллерией, вражеские ДРГ предпринимают попытки зайти на территорию Украины. Украинцы не готовы забыть, что сделала и продолжает делать страна-агрессор с нашей страной.

И главное – Украина не готова сделать вид, что завтра Путин должен быть снова легализован в глобальном политическом пространстве. Когда он будет насмехаться и говорить, что нас "поставили на колени" и скоро еще "добьют нас". Мы не готовы к этому. И если мы не готовы, мы хотим, чтобы и вы перестали толерировать то, что невозможно толерировать,

– подчеркнул он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что нельзя вернуться в довоенное время. Необходимо подчеркивать партнерам, что Россия никогда не станет той, какой была даже до февраля 2022 года, и продолжит вести себя так, как и сейчас.

Подоляк о встрече в формате "Рамштайн": смотрите видео

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