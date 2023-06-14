Порядок, количество и наименования: "Рамштайн-13" может расставить все точки в вопросе авиации

Новая встреча в формате "Рамштайн" начнется 15 июня в Бельгии. На ней могут обсудить порядок, количество и наименование авиации, которую получит Украина. Кроме того, важно обсудить ремонт и обеспечение технического обслуживания самолетов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Петр Чернык. По его словам, также поднимут вопрос о поднятии планки в обеспечении Украины новыми ЗРК.

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"Часы синхронизируются"

Чернык отметил, что уже точно понятно: Украина получит авиацию от партнеров. По его мнению, во время 13 "Рамштайна" точно станет известно, какие именно самолеты предоставят для ВСУ.

Думаю, что часы завтра синхронизируются: порядок, количество и самое главное – ремонт и обеспечение технического обслуживания машин. Бой – это, конечно, главная задача машины, но где-то она должна проходить обслуживание,

– подчеркнул он.

Военный эксперт подчеркнул, что все "смотрят в сторону" истребителей F-16. Он напомнил, что есть информация о F/A-18 Hornet, которые имеет Австралия, Швеция имеет Saab JAS 39 Gripen, Германия – Panavia Tornado. Также это может быть Eurofighter Typhoon.

По его мнению, также во время встречи обсудят поднятие планки по обеспечению ВСУ современными зенитно-ракетными комплексами, а также развертывание логистических узлов, скорее всего, в Польше и Чехии, для ремонта поврежденной техники, которая уже есть в наличии.

Чернык о новом "Рамштайне": смотрите видео

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