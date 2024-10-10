Три возможных сценария помощи Украине после "Рамштайна"

В Германии запланировали проведение встречи в формате "Рамштайн". Это координация процессов государств, которые объективно могут играть значительную роль с точки зрения экономического потенциала и поставок оружия для Украины.

Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, есть три сценария относительно помощи нашему государству после этой встречи.

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"Возможны два сценария"

Александр Мусиенко отметил, что эта встреча – это подготовка, какие страны сейчас могут сделать толчок для поддержки Украины, что нужно для этого сделать и так далее. Вероятно, будет обсуждаться вопрос отмены ограничений на применение западного оружия вглубь российской территории.

Украина понятно и последовательно представила План победы. Он будет презентован и на полях встречи в формате "Рамштайн". Сейчас наше государство работает, чтобы это заседание было максимально успешным.

В частности, относительно обстановки на фронте. Украина ждет от "Рамштайна" решений, которые улучшат ситуацию с обеспечением ВСУ, финансирования и пакетов помощи на перспективу 6 – 10 месяцев, а также геополитической определенности, что Запад и дальше поддерживает наше государство.

По итогам будет понятно, к каким из трех сценариев будет склониться Запад. Первый сценарий – у Запада сейчас нет окончательного ответа на предложения по Плану победы Украины. Партнеры частично его поддерживают и предоставят вооружение.

Может быть такой сценарий, что будет ответ, что сейчас нас поддерживают, дают нам возможность защищаться дальше. Это ситуация определенной неопределенности на определенный период времени, чтобы пережить выборы в США, чтобы пройти этот период турбулентности и двигаться дальше,

– сказал военный эксперт.

Второй сценарий – объемы помощи Украине могут постепенно сокращаться. Однако вряд ли это будет именно так, иначе сейчас не ускорялись бы определенные процессы в США.

Третий сценарий – наше государство получит если не все, то максимум из того, что может получить, исходя из Плана победы. В частности, удары вглубь российской территории западным оружием.

"Я почему-то думаю, что возможны два сценария. Либо максимально приближенный к Плану победы по пакетам победы, или такой неопределенности. Вряд ли сейчас будет уменьшение пакетов помощи", – предположил Мусиенко.

По его словам, сейчас идти на уступки Владимиру Путину для Запада будет означать слабую позицию. Ведь кремлевский диктатор вовсе не отказывается от своих намерений относительно войны против Украины.

Что известно о встрече

Действующий лидер США Джо Байден должен был посетить Германию с 10 по 12 октября. Изданию Spiegel в правительственных кругах Берлина сообщили, что правительство также планирует пригласить в Германию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, пока Байден будет находиться в стране. Отмечается, что встреча в формате "четверки", вероятнее всего, должна касаться поддержки Украины.

Однако стало известно, что визит Байдена отложили. Он будет наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке страны. Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было состояться 12 октября, также отложили. По состоянию на сейчас для встречи определяют новую дату.