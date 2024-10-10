Це 24 Каналу зауважив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. На його думку, є три сценарії щодо допомоги нашій державі після цієї зустрічі.

Читайте також Нову дату визначають: засідання "Рамштайн" таки перенесуть, – ЗМІ

"Можливі два сценарії"

Олександр Мусієнко зазначив, що ця зустріч – це підготовка, які країни зараз можуть зробити поштовх для підтримки України, що потрібно для цього зробити і так далі. Ймовірно, буде обговорюватися питання скасування обмежень на застосування західної зброї вглиб російської території.

Україна зрозуміло та послідовно представила План перемоги. Він буде презентований і на полях зустріч у форматі "Рамштайн". Зараз наша держава працює, щоб це засідання було максимально успішним.

Зокрема, щодо обстановки на фронті. Україна чекає від "Рамштайну" рішень, які покращать ситуацію із забезпеченням ЗСУ, фінансування та пакетів допомоги на перспективу 6 – 10 місяців, а також геополітичної визначеності, що Захід і далі підтримує нашу державу.

За підсумками буде зрозуміло, до яких з трьох сценаріїв буде схилитися Захід. Перший сценарій – у Заходу зараз немає остаточної відповіді на пропозиції щодо Плану перемоги України. Партнери частково його підтримують та нададуть озброєння.

Може бути такий сценарій, що буде відповідь, що зараз нас підтримують, дають нам змогу боронитися далі. Це ситуація певної невизначеності на певний період часу, щоб пережити вибори у США, щоб пройти цей період турбулентності та рухатись далі,

– сказав військовий експерт.

Другий сценарій – обсяги допомоги Україні можуть поступово скорочуватися. Однак навряд чи це буде саме так, інакше зараз не пришвидшувались би певні процеси у США.

Третій сценарій – наша держава отримає якщо не все, то максимум з того, що може отримати, виходячи з Плану перемоги. Зокрема, удари вглиб російської території західною зброєю.

"Я чомусь думаю, що можливі два сценарії. Або максимально наближений до Плану перемоги по пакетах перемоги, або такої невизначеності. Навряд чи зараз буде зменшення пакетів допомоги", – припустив Мусієнко.

За його словами, зараз йти на поступки Владіміру Путіну для Заходу означатиме слабку позицію. Адже кремлівський диктатор зовсім не відмовляється від своїх намірів щодо війни проти України.

Що відомо про зустріч

Чинний лідер США Джо Байден мав відвідати Німеччину з 10 по 12 жовтня. Виданню Spiegel в урядових колах Берліна повідомили, що уряд також планує запросити до Німеччини президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, поки Байден перебуватиме в країні. Зазначається, що зустріч у форматі "четвірки", найімовірніше, має стосуватися підтримки України.

Однак стало відомо, що візит Байдена відклали. Він спостерігатиме за підготовкою до урагану Мілтон та реагуватиме на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни. Засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутись 12 жовтня, також відклали. Станом на зараз для зустрічі визначають нову дату.