Эрдогану выгодны связи с Путиным: какова его конечная цель насчет России

В Сочи 4 сентября встретились Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Главной темой переговоров турецкого и российского лидеров станет зерновая сделка.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что Эрдоган пытается играть роль так называемого "миротворца" – единственного человека, еще способного о чем-то разговаривать и договариваться с Путиным.

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"Он хочет сыграть эту роль до конца – она ему важна для его собственного политического реноме", – констатировал Гудков.

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Путину нечего противопоставить Эрдогану

Президент Турции имеет много серьезных козырей для давления на российского диктатора. Это и Босфор – Дарданеллы, и транспортные коридоры, и логистический хаб торговли подсанкционными товарами. Поэтому Путину придется терпеть Эрдогана.

"Обострение военно-политической ситуации вокруг зерновой сделки в Черном море Путину совсем не с руки, поскольку там колоссальное превосходство сил НАТО. Там ему нечего ловить", – отметил Гудков.

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Президент Турции прибыл в Россию не один – вместе с ним приехали министры и первая леди Эмине Эрдоган. Встреча с Путиным прошла в санатории "Русь" в Сочи.

Из-за ошибки переводчика между Россией и Турцией чуть не началась война. Курьезный случай произошел во время первого выступления лидеров перед журналистами.

Реджеп Эрдоган должен сделать важное заявление насчет экспорта украинского зерна. Возможно, лидеру Турции удастся возобновить зерновую сделку, которая не действует уже почти два месяца.

Зерновая сделка не действует с июля 2023 года. Украина с партнерами прибегла к временным решениям, однако они не разрешили проблему полноценного экспорта зерна морскими коридорами.