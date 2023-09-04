Эрдогану выгодны связи с Путиным: какова его конечная цель насчет России

4 сентября 2023, 17:01
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В Сочи 4 сентября встретились Реджеп Эрдоган и Владимир Путин. Главной темой переговоров турецкого и российского лидеров станет зерновая сделка.

Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что Эрдоган пытается играть роль так называемого "миротворца" – единственного человека, еще способного о чем-то разговаривать и договариваться с Путиным.

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"Он хочет сыграть эту роль до конца – она ему важна для его собственного политического реноме", – констатировал Гудков.

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Путину нечего противопоставить Эрдогану

Президент Турции имеет много серьезных козырей для давления на российского диктатора. Это и Босфор – Дарданеллы, и транспортные коридоры, и логистический хаб торговли подсанкционными товарами. Поэтому Путину придется терпеть Эрдогана.

"Обострение военно-политической ситуации вокруг зерновой сделки в Черном море Путину совсем не с руки, поскольку там колоссальное превосходство сил НАТО. Там ему нечего ловить", – отметил Гудков.

Обратите внимание! Зерновая сделка не действует с июля 2023 года. Украина с партнерами прибегла к временным решениям, однако они не разрешили проблему полноценного экспорта зерна морскими коридорами.

Встреча Эрдогана и Путина: последние новости

  • Президент Турции прибыл в Россию не один – вместе с ним приехали министры и первая леди Эмине Эрдоган. Встреча с Путиным прошла в санатории "Русь" в Сочи.
  • Из-за ошибки переводчика между Россией и Турцией чуть не началась война. Курьезный случай произошел во время первого выступления лидеров перед журналистами.
  • Реджеп Эрдоган должен сделать важное заявление насчет экспорта украинского зерна. Возможно, лидеру Турции удастся возобновить зерновую сделку, которая не действует уже почти два месяца.
Автор: Марія Куцова