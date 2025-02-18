Саммит в Париже – лишь прелюдия к событиям ближайших недель, – Туск

Эммануэль Макрон недавно собирал лидеров разных стран в столице своего государства. Премьер-министр Польши это прокомментировал.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что саммит в Париже – это лишь "прелюдия" к событиям ближайших недель. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Такие встречи не заканчиваются решениями

По словам Туска, все участники саммита имеют схожее с Польшей мнение по "ключевым вопросам". Однако дальнейшие события будут разворачиваться дальше.

Мы понимаем, что подобные встречи не заканчиваются принятием решений,

– отметил он.

Туск сказал, что ему "было приятно слышать", что в интересах стран Европы срочно и интенсивно работать над укреплением сотрудничества союзников. В то же время это касается и возможных будущих переговоров о прекращении войны.

Туск подчеркнул, что нет 100-процентных гарантий или уверенности относительно того, как будут проходить переговоры и как закончится конфликт в Украине. Однако он выразил уверенность, что союзники смогут эффективно стабилизировать ситуацию и поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, если смогут эффективно защищаться от угроз как Европа.