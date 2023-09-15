Назревает "союз нищих и изгоев": зачем Лукашенко внезапно примчался к Путину
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с диктатором Владимиром Путиным в России. Очевидно, что там начинает формироваться "союз нищих"
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, прокомментировав встреча Лукашенко и Путина. Особенно смешны были попытки белорусского диктатора напроситься в "союз" России и КНДР.
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Будет "союз нищих"
В ходе встречи Лукашенко высоко оценил приезд диктатора из КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он даже начал напрашиваться присоединиться к этому "мощному союзу".
Как подчеркнул Яковенко, перспективы в этого образования просто "огромные". Особенно если учитывать, что еще недавно в КНДР были серьезные проблемы с голодом.
Будет союз "нищих и изгоев". В КНДР недавно был невероятный голод. Это абсолютно бедная страна, которая находится в ужасном состоянии. Вот такой союз назревает. А Лукашенко набивается третьим в эту компанию,
– заметил Яковенко.
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В мире уже сформировалась антипутинская коалиция, насчитывающая более 50 государств. При этом входят именно богатые, экономически развитые и свободные страны. А на другом полюсе будут находиться Беларусь, КНДР и Россия с дешевым милитаризмом, но огромным запасом зла.
Ситуация в России: коротко
- 13 сентября российский диктатор Путин встретился с Ким Чен Ыном. По итогу визита не было совместных заявлений, но можно вполне уверенно предположить, что они договаривались о поставках оружия.
- В ГУР МО заметили, если Путин стал просить оружие у КНДР, то у них есть проблемы с этим. А особенно – с современным, высокоточным и высокотехнологичным вооружением. И не только с ним.
- С начала полномасштабного вторжения украинские военные уничтожили более 271 тысячи российских оккупантов.