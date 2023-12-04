Привез в Китай 19-летнего сына: Фэйгин предположил, что задумал Лукашенко

Александр Лукашенко в напряженных отношениях с Владимиром Путиным, поэтому ищет других сторонников. Так, в Китае состоялась встреча Лукашенка и Си Цзиньпина, которые даже обменялися подарками.

Белорусский президент также привез с собой 19-летнего сына – Николая. Российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин объяснил 24 Каналу, что Лукашенко возит младшего сына по странам с одной целью.

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К чему готовят сына Лукашенко

Фейгин отметил, что в отличие от Беларуси у Китая все хорошо. Поэтому в сотрудничестве заинтересован именно Александр Лукашенко, чтобы спонсоры поддерживали белорусскую экономику и его режим.

Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси взял с собой в Китай младшего сына Николая, которому Си Цзиньпин передал спортивный костюм с китайской символикой.

"Он пытается сделать Николая своим наследником. Это же понятно. Возит его не просто так. Николай должен заменить папу на должности белорусского диктатора", – подчеркнул Марк Фейгин.

Лукашенко ищет защиты

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что якобы его 19-летний сын Николай участвовал в переговорах между Россией и Украиной весной 2022 года.

По словам Фейгина, Лукашенко суетится и пытается держать баланс с Москвой, на правду плохо выходит. Поэтому президент Белоруссии всегда ищет сторонний ресурс.

Он же раньше так же действовал – к Западу апеллировал и с Москвой "крутился". Сейчас на Запад "закрыта дорога", поэтому уехал на Восток. Лукашенко пытается в лице Китая получить дополнительный гарант его безопасности,

– подчеркнул российский оппозиционный правозащитник.

Главы государств обменялись подарками. Белорусский президент получил картину, вышитую из шелка, и яблоки. Си Цзиньпину Лукашенко подарил панно, скульптурную композицию "Один пояс – один путь", шоколад и васильки.

Очень типично для Лукашенко так мелко работать. И все. А что он еще может?!,

– подчеркнул Фейгин.

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